ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Много дъжд и захлаждане днес, ето къде
Автор: Цвети Христова 08:20Коментари (0)481
© Plovdiv24.bg
Жълт код за заначителни валежи, придружени с гръмотевици, е обявен в няколко области на страната за вторник. Това са части от Благоевград, Софийска област, Ловеч, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Габрово, Стара Загора, Сливен, Шумен и Търговище. Има възможност за локални наводнения. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места в Южна и Източна България. Ще има условия и за градушки.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца. Ще се повиши и ще се доближи до средното, съобщиха от НИМХ. Почти без валежи ще остане в по-голямата част на Дунавската равнина. Вятърът отново ще се ориентира от североизток, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 25°.

В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в масивите в Югозападна България и Централна Стара планина. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, по високите части – от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра – около 12°.

По Черноморието облачността ще е по-често значителна и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.


Още по темата: общо новини по темата: 659
18.08.2025 Родното Черноморие ни посрещна с нови цени през септември
18.08.2025 Йонко Иванов: Във влаковете се качваме с пожарогасител, носим си и бански
18.08.2025 Черен понеделник, мъж влезе в морето и не излезе жив
18.08.2025 Европейските морета се затоплят. Експерти предупреждават за катастрофални последици
18.08.2025 Българка: Надцакаха ни със сметката в гръцки плажен бар
18.08.2025 Дете загина при полет с парашут в Несебър
предишна страница [ 1/110 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Намериха убиеца от Първомай! В "Студентски град" е
21:46 / 18.08.2025
Камион застина перпендикулярно на пътното платно
20:57 / 18.08.2025
Утре ще е пролет, а не лято
20:37 / 18.08.2025
Стана ясна причината за трагедията с детето в Несебър и защо е па...
20:15 / 18.08.2025
Асен Василев: Постната пица се върна като отмъщение
20:02 / 18.08.2025
Черен понеделник, мъж влезе в морето и не излезе жив
19:20 / 18.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Отиде си Димитър Димитров
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е образуването на изцяло нов суперконтинент
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е образуването на изцяло нов суперконтинент
21:04 / 17.08.2025
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
12:01 / 18.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
08:55 / 18.08.2025
Ако имате спестени над 10 000 лв., които не са в банка, ето как най-лесно и бързо можете да ги обмените в евро
Ако имате спестени над 10 000 лв., които не са в банка, ето как най-лесно и бързо можете да ги обмените в евро
08:17 / 18.08.2025
Почина голям актьор
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Убийство в Първомай
Мащабен ремонт на Рогошко шосе
Строежът на магистрала "Марица"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: