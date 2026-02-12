ИЗПРАТИ НОВИНА
Млечните продукти и някои от основните зеленчуци са поскъпнали най-сериозно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:19
©
Млечните продукти и част от основните зеленчуци, сред които краставици, чушки и тиквички, са поскъпнали най-сериозно от началото на годината и след влизането на България в еврозоната, предава БНТ.

Проверка установи осезаеми разлики в цените на едни и същи стоки. За една и съща разфасовка бял хляб в София потребителите плащат 0,92 евро, докато в Пловдив цената достига 1,05 евро.

При млечните продукти тенденцията също е възходяща. В Русе килограм кашкавал се продава на цени между 12 и 20 евро. Малко преди присъединяването към еврозоната средната цена е била около 15 евро. В момента ценовата крива за продукта в национален мащаб е във възходящ тренд, което се отразява пряко на семейните бюджети.

Гражданите усещат увеличението в ежедневните си покупки.

"Има голяма спекула, специално за цените на храните“, коментира Калин Бодуров.

По думите му най-сериозно са поскъпнали месото и млечните продукти. "Почти няма храна, която да не е завишена“, допълва той.

Според Пламен Кадиев увеличението е между 10 и 15 процента. На въпрос за причините той отговаря лаконично: "Безсмислено.“

Потребителите все по-често търсят промоционални предложения. "Аз си купих свински врат без кост, само че на промоция, иначе е скъпо“, споделя клиент в столичен магазин.

Най-осезаем е ръстът при зеленчуците - както на едро, така и на дребно.

"Зеленчуците най-вече - домати, краставици, пипер“, казва Мирослав Иванов, който определя цените като спекулативни. В същото време отбелязва и сезонния фактор: "Сега пипер по това време, краставици по това време…“

Други потребители също отчитат увеличение от около 10 процента при продукти като пресен чесън, лук и магданоз.

Особено фрапиращи са цените на тиквичките.

"Тиквичките 10 лева гонят - това е ненормално. Бяха 6-7, сега са 9,50“, коментира клиент.

По думите му не е ясно дали продуктът е вносен, но поскъпването е значително. Ябълките остават сравнително на приемлива цена, но общото усещане е, че "всичко е много скъпо“.

От Държавната комисия по стоковите борси и тържищата обясняват повишението при зеленчуците със сезонни фактори. Според регулаторите установените нарушения при проверките са минимални.

От началото на годината Националната агенция за приходите (НАП) е извършила около 7000 проверки. Хранителни магазини са получили 152 акта.

"Установените нарушения са 534, което е близо 7% от всички проверки. Това означава, че на фона на хилядите инспекции бизнесът като цяло е коректен“, заяви говорителят на НАП Анна Митова.

Издадените наказателни постановления са 88 на обща стойност около 250 хиляди евро.

На второ и трето място по установени нарушения са ресторанти, барове и заведения, както и пунктовете за годишен технически преглед.

Проверките продължават, включително и по сигнали на граждани за неправомерно повишение на цените.







