|Младият български предприемач, който създаде най-голямата дарителска платформа: Важно е следата, която оставяме след себе си
"Имаме регистриран трафик, т.е. посетители в платформата, от абсолютно всяка държава. Имаме стартирани кампании от 110 страни", разказва Павел.
До момента организацията е събрала 62 милиона лева, с които са финансирани хиляди каузи.
"Имаме различни дарители – някои отделят сериозни средства, други един лев. Най-вече ни помагат жени. Те са по-емоционални", обяснява Андреев.
Малцина знаят, че пътят на Павел Андреев започва в напълно различна посока.
"Завършил съм Университета по архитектура, строителство и геодезия. Попаднах в малка строителна компания. Имах възможността да се развия заедно с нея и да работя работа, която си мечтаех, когато бях студент", спомня си той.
"Когато дълги години полагаш целенасочени усилия, стигаш до момента, в който не мислиш за битовите, за ежедневните разходи. И тогава изпитах желание да помагам на хора", признава Павел.
Една мисъл никога не го напуска – въпросът за следата, която оставя след себе си.
"Успоредно през цялото това време и към днешна дата, за мен много интересна е темата за това какво оставяме след себе си, когато нас ни няма", казва Андреев.
Точно това усещане, преплетено с желанието да бъде полезен, го отвежда до идеята за създаване на дарителска платформа.
"Първата версия беше просто идея. Няколко мои приятели, които не сме в един град да можем дигитално да събираме пари", споделя Павел.
