Софийската районна прокуратура разследва случай с починала млада жена след извършена естетична процедура при лекар от Дупница.

От полицията в Кюстендил казаха за ФОКУС, че жената е от София и е починала в София.

По непотвърдена информация, младата пациентка е починала след поставяне на хиалуронов филър.

По случая е образувано досъдебно производство.