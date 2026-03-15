Софийската районна прокуратура разследва случай с починала млада жена след извършена естетична процедура при лекар от Дупница.От полицията в Кюстендил казаха за, че жената е от София и е починала в София.По непотвърдена информация, младата пациентка е починала след поставяне на хиалуронов филър.По случая е образувано досъдебно производство.