Драматичен случай на отвличане и домашно насилие разтърси Стара Загора. 29-годишна жена е била държана като пленница и пребита от бившия си приятел, преди да успее да избяга и да потърси помощ от органите на реда.

За тежкото престъпление съобщиха от МВР Стара Загора, съощава Zagora24.bg. Сигналът е подаден късно вечерта на 15 април във Второ РУ – Стара Загора, веднага след като пострадалата е успяла да се измъкне от дома на насилника.

Кошмарът за младата жена започнал около 04:00 часа сутринта на 15 април. Нейният бивш партньор – 35-годишен мъж, с когото е съжителствала преди време, я отвел против волята ѝ в жилището си в Стара Загора. Там той я държал заключена в продължение на часове и ѝ нанесъл побой.

Едва късно вечерта жертвата намерила начин да избяга и веднага се обадила на тел. 112.

Благодарение на незабавните оперативно-издирвателни действия на полицията, 35-годишният извършител е бил локализиран и задържан за срок до 24 часа. Срещу него е образувано досъдебно производство по текстове от Наказателния кодекс, касаещи причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие.

Разследването се провежда под прекия надзор на Районна прокуратура – Стара Загора.

Към април 2026 г. органите на реда отчитат тревожен ръст в дързостта на насилниците, като същевременно подчертават, че бързата реакция на жертвите и подаването на сигнал са ключови за предотвратяване на фатални инциденти.