Млада мениджърка: Кога сте плащали 2 евро (или близо 4 лева) за баничка?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:00
©
Мениджърът в "Белла България“ с ресор "Бизнес развитие и проекти в научноизследователска и развойна дейност“ Микаела Витанова взе отношение по една от най-актуалните теми и нус в момента - необоснованото поскъпване на хранителните стоки.

Ето какво казва младата дама, уточнявайки, че снимката към поста й не е от София:

"С риск да предизвикам негативни реакции, оставям тази снимка тук с въпрос към всички, които твърдяха, че промяна на цените след приемането на еврото няма да има: кога сте плащали 2 евро (или близо 4 лева) за баничка?".


Още по темата:
14.01.2026 Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
14.01.2026 "Български пощи" ще получат 25 млн. евро
14.01.2026 Радомир Чолаков: В малките населени места на първа линия са кметът, полицаят и пощаджийката. На втора линия са държавните органите
14.01.2026 Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1
февруари
14.01.2026 БСК скочи яростно срещу Законопроекта за максималната търговска надценка
14.01.2026 БНБ предупреди: Никога не взимайте такива евробанкноти, ще бъдат
конфискувани
И какво е виновно еврото, българина не може да устои да си вдигне печалбата в момент на промяна. Лош е материала... Аз категорично отказвам услугите на такива хора и това е правилният ход.
-1
 
 
Как бе, няма увеличение!? Няма инфлация! Питай те Чопър и другите европейци.?
0
 
 
Все ми е тая колко струва , тестени продукти като баници , кифли ,мекици и тнт, не консумирам. Като и намалее оборота , ще смъкне и цените, много е просто, всичко зависи от нас.
-1
 
 
Ползите от еврото вече са налице! Очаквайте още по-големи ползи!
Още новини от Национални новини:
Първи случай на чикунгуня е регистриран в България
14:24 / 14.01.2026
Иво Сиромахов: Тошко и Слави вече работят като охрана на Пеевски
13:37 / 14.01.2026
Пеевски откри нова експозиция в кабинета си - "Музей на Сглобката...
13:19 / 14.01.2026
Правителството одобри над 66 млн. евро
14:26 / 14.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
България е на прага на грипна епидемия
13:06 / 14.01.2026

