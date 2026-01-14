Млада мениджърка: Кога сте плащали 2 евро (или близо 4 лева) за баничка?

© Мениджърът в "Белла България“ с ресор "Бизнес развитие и проекти в научноизследователска и развойна дейност“ Микаела Витанова взе отношение по една от най-актуалните теми и нус в момента - необоснованото поскъпване на хранителните стоки.



Ето какво казва младата дама, уточнявайки, че снимката към поста й не е от София:



"С риск да предизвикам негативни реакции, оставям тази снимка тук с въпрос към всички, които твърдяха, че промяна на цените след приемането на еврото няма да има: кога сте плащали 2 евро (или близо 4 лева) за баничка?".