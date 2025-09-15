ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Митрофанова за руските дронове: Това е планирана провокация
Тя категорично отхвърли обвиненията, наричайки ги "неоснователни". Митрофанова посочи още за липсата на каквито и да е доказателства за участието на Русия в инцидента.
Тя обърна внимание на факта, че руските въоръжени сили не са планирали да нанасят удари по цели на територията на Република Полша. Тя информира, че обхватът на безпилотните летателни апарати, използвани по време на удара по военната инфраструктура на киевския режим в нощта на 10 септември 2025 г., не надвишава 700 километра, което прави невъзможно навлизането им на полска територия.
Посланикът подчерта, че това е планирана провокация, от която е заинтересована преди всичко Украйна, както и отделни европейски държави, които се опитват да обединят обществото около "руската заплаха“. Тя подчерта, че за разлика от киевския режим, Москва никога не предприема целенасочени удари срещу цивилни и граждански обекти. Призова за прекратяване на ескалационната реторика и разрешаване на украинската криза, като се вземат предвид опасенията на Русия.
"Фокус" припомня, че днес бе извикан и от Британското външно министерство руският посланик Андрей Келин.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4648
|предишна страница [ 1/775 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Радев сезира компетентните органи след сигнали за нарушения и зло...
17:28 / 15.09.2025
Стана ясно кой е загиналият при тежката катастрофа в София
16:15 / 15.09.2025
МВнР привика на среща Митрофанова
16:14 / 15.09.2025
Марихуана за милиони е задържана на "Капитан Андреево"
16:23 / 15.09.2025
Масово се подават жалби, свързани с упражняване правото на труд
13:57 / 15.09.2025
Брокери: Едно обикновено жилищно удобство е на първо място за куп...
12:58 / 15.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS