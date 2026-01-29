ИЗПРАТИ НОВИНА
Миролюба Бенатова: Искам я за премиер!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:34
©
На президента аз отговорих “Да". Ако тя прецени, ще приема да стана служебен министър-председател. Това заяви заместник-омбудсманът Мария Филипова след консултациите за служебен премиер при президента Илияна Йотова.

По този повод Миролюба Бенатова написа следното:

"Казвам се Мария Филипова и 15 години съм държавен служител". Това представяне е един път.

Искам Мария Филипова за премиер. Не виждам защо да не е тя. Значи, могла е да е началник в Комисията по финансов надзор, в Комисията по хазарта, в Комисията за защита на потребителите, да е зам. омбудсман (извинете, ако пропускам нещо), а не може да е министър - председател.

Защо?

Ако не може да е премиер, значи и останалите служби не са за нея. Но някак обществото е приело за допустимо Филипова да населява високите етажи на властта и регулаторите.

Само да не ходи в чужбина от името на държавата. Според мен, няма да ни изложи. Костюмът ѝ седи хубаво. Като на Мария Габриел (почти).

И като на Румяна Желева. Само дано е добре с английския Габриел не успя само с френски.


И от кога някакви квачки гонени от всички телевизии решават кой може и кой не може да е служебен премиер.Ми Бенатова ако беше стока нямаше да те изритат от всякъде та да стигнеш до ютуб лаладжийка.Офффф
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

