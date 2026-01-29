Миролюба Бенатова: Искам я за премиер!

© На президента аз отговорих “Да". Ако тя прецени, ще приема да стана служебен министър-председател. Това заяви заместник-омбудсманът Мария Филипова след консултациите за служебен премиер при президента Илияна Йотова.



По този повод Миролюба Бенатова написа следното:



"Казвам се Мария Филипова и 15 години съм държавен служител". Това представяне е един път.



Искам Мария Филипова за премиер. Не виждам защо да не е тя. Значи, могла е да е началник в Комисията по финансов надзор, в Комисията по хазарта, в Комисията за защита на потребителите, да е зам. омбудсман (извинете, ако пропускам нещо), а не може да е министър - председател.



Защо?



Ако не може да е премиер, значи и останалите служби не са за нея. Но някак обществото е приело за допустимо Филипова да населява високите етажи на властта и регулаторите.



Само да не ходи в чужбина от името на държавата. Според мен, няма да ни изложи. Костюмът ѝ седи хубаво. Като на Мария Габриел (почти).



И като на Румяна Желева. Само дано е добре с английския Габриел не успя само с френски.