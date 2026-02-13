ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Мирчев за "Петрохан": Още на ден 1 се появява Сарафов, вече знае, че е "Туин Пийкс" работата, като един истински агент, и всички са "приятно разсеяни"
"Ние сме на линия веднага да се запознаем с цялата информация. Току-що идваме от секретно деловодство, поискахме достъп, но все още документите са при председателката на парламента Рая Назарян, което е нормално", допълни Мирчев.
"Нашият натиск доведе до това Прокуратурата да изпрати нещо", каза от своя страна Божидар Божанов. "По стар милиционерски обичай - най-вероятно ще ни предсотавят частична информация", каза още депутатът от ПП-ДБ.
Според Мирчев "цялата ситуация започва да става много неудобна".
"Още първият ден се появява Сарафов, без да знае за какво става въпрос, вече знае, че е "Туин Пийкс" работата, като един истински агент и лошото е, че тази работа започва да става все по-зле. Защото стана ясно, че ДАНС са следили групата през цялото време, а тя групата си е взаимодействата с МВР на официални учения на полигон на МВР. И всичко това не прави впечатление на никой, всички се правят на приятно разсеяни...", каза още Ивайло Мирчев.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Актриса: Това училище направо ми взе акъла, не съм виждала такова...
14:31 / 13.02.2026
Националната мрежа за децата излезе с официална позиция по случая...
14:47 / 13.02.2026
Пожар в Окръжната следствена служба във Враца, изгоря шкаф с доку...
13:00 / 13.02.2026
Японка: Бях шокирана, че чалгата е толкова яка музика без логика
12:28 / 13.02.2026
Безплатни защитни покрития за зъби вече и за децата на 9 г.
12:32 / 13.02.2026
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 м...
12:07 / 13.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS