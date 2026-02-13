ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Мирчев за "Петрохан": Още на ден 1 се появява Сарафов, вече знае, че е "Туин Пийкс" работата, като един истински агент, и всички са "приятно разсеяни"
Автор: Вилислава Ветренска 16:37Коментари (0)606
©
Искаме пълната информация за случая "Петрохан". Това, което е изпратено е частично. Това каза в кулоарите на Народното събрание депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев

"Ние сме на линия веднага да се запознаем с цялата информация. Току-що идваме от секретно деловодство, поискахме достъп, но все още документите са при председателката на парламента Рая Назарян, което е нормално", допълни Мирчев.

"Нашият натиск доведе до това Прокуратурата да изпрати нещо", каза от своя страна Божидар Божанов. "По стар милиционерски обичай - най-вероятно ще ни предсотавят частична информация", каза още депутатът от ПП-ДБ.

Според Мирчев "цялата ситуация започва да става много неудобна". 

"Още първият ден се появява Сарафов, без да знае за какво става въпрос, вече знае, че е "Туин Пийкс" работата, като един истински агент и лошото е, че тази работа започва да става все по-зле. Защото стана ясно, че ДАНС са следили групата през цялото време, а тя групата си е взаимодействата с МВР на официални учения на полигон на МВР. И всичко това не прави впечатление на никой, всички се правят на приятно разсеяни...", каза още Ивайло Мирчев.



Още по темата: общо новини по темата: 173
13.02.2026 Бащата на 15-годишния Александър, намерен мъртъв край Околчица: Още вярвам на Калушев!
13.02.2026 И от BBC се впечатлиха от случая "Петрохан-Околчица"
13.02.2026 МВР призна, че Ивайло Калушев им е предоставил Airsoft оборудване
13.02.2026 Появи се снимка на трите трупа от "Петрохан", с различни дрехи са от онези на видеото
13.02.2026 Националната мрежа за децата излезе с официална позиция по случая
"Петрохан"
13.02.2026 Мирчев: Групата от Петрохан е участвала в официални тактически учения съвместно с полицейски подразделения
предишна страница [ 1/29 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Актриса: Това училище направо ми взе акъла, не съм виждала такова...
14:31 / 13.02.2026
Националната мрежа за децата излезе с официална позиция по случая...
14:47 / 13.02.2026
Пожар в Окръжната следствена служба във Враца, изгоря шкаф с доку...
13:00 / 13.02.2026
Японка: Бях шокирана, че чалгата е толкова яка музика без логика
12:28 / 13.02.2026
Безплатни защитни покрития за зъби вече и за децата на 9 г.
12:32 / 13.02.2026
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 м...
12:07 / 13.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
12:27 / 11.02.2026
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
12:21 / 12.02.2026
Единият от мъртвите: За нас местните казваха, че мутри са окупирали планината
Единият от мъртвите: За нас местните казваха, че мутри са окупирали планината
21:32 / 11.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
09:23 / 11.02.2026
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
14:39 / 12.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Делото Епстийн
Купа на България сезон 2025/2026
Досиетата "Титюков"
Строят най-големия завод за барут в Европа на терена на ВМЗ Сопот
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: