Минусови температури в абсолютно цялата страна тази сутрин

© Най-студено тази сутрин е в Северна и Западна България, където температурите паднаха до минус 12 градуса (Кнежа), а на връх Мусала дори до минус 17. Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:



- София минус 7 градуса



- Пловдив минус 7 градуса



- Варна минус 6 градуса



- Бургас минус 4 градуса



- Русе минус 10 градуса



- Стара Загора минус 9 градуса



- Благоевград минус 7 градуса