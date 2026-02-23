ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Министърът на вътрешните работи с първи коментар за "Петрохан"
"По никакъв начин не съм се намесвал и няма да се меся кои доказателства да кредитирате, кои версии да поддържате или изключите. Очаквам да направите пълно, всестранно и обективно разследване по двете досъдебни производства и да успеете да разкриете обективната истина.
Само така може да внесем успокоение в обществото. Продължавайте да работите." С тези думи министър Емил Дечев се обърна към екипа от Главна дирекция "Национална полиция", ангажиран с разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица".
"Още веднъж заявявам, че тиражираните от петък насам информации за намерения да уволнявам разследващия екип, да образувам дисциплинарни производства или да премествам служителите от екипа на други длъжности или в други дирекции, не отговарят на истината", заяви министърът.
Той увери служителите, че ще могат да разчитат на пълната подкрепа на ръководството на МВР. Изрази готовност да окаже съдействие, ако в хода на работата възникне каквато и да е необходимост - от техническа, логистична или експертна помощ, включително от чужбина.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 265
|предишна страница [ 1/45 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Брутален вандализъм в СПА столицата ни
13:49 / 23.02.2026
Често изисквани документи вече ще се проверяват служебно
12:58 / 23.02.2026
Бойко Борисов: Тези избори няма да са честни
12:43 / 23.02.2026
Гюров кроял кабинет още "преди да знае", че ще е служебен премиер...
12:45 / 23.02.2026
Служителите в държавния сектор получават средно с около 13 процен...
12:26 / 23.02.2026
България е дъното в Европа, средното богатство е едва 48 хиляди е...
12:04 / 23.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
17:59 / 21.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS