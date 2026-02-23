Министърът на вътрешните работи с първи коментар за "Петрохан"

© Министърът на вътрешните работи Емил Дечев проведе разговор със служителите на Министерството на вътрешните работи, разследващи случаите "Петрохан" и "Околчица".



"По никакъв начин не съм се намесвал и няма да се меся кои доказателства да кредитирате, кои версии да поддържате или изключите. Очаквам да направите пълно, всестранно и обективно разследване по двете досъдебни производства и да успеете да разкриете обективната истина.



Само така може да внесем успокоение в обществото. Продължавайте да работите." С тези думи министър Емил Дечев се обърна към екипа от Главна дирекция "Национална полиция", ангажиран с разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица".



"Още веднъж заявявам, че тиражираните от петък насам информации за намерения да уволнявам разследващия екип, да образувам дисциплинарни производства или да премествам служителите от екипа на други длъжности или в други дирекции, не отговарят на истината", заяви министърът.



Той увери служителите, че ще могат да разчитат на пълната подкрепа на ръководството на МВР. Изрази готовност да окаже съдействие, ако в хода на работата възникне каквато и да е необходимост - от техническа, логистична или експертна помощ, включително от чужбина.