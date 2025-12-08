Министър Вълчев посети преобразена база в Пловдивско училище

© Ново модерно пространство за практическо обучение имат и възпитаниците на ОУ "Св. Климент Охридски“ в село Скутаре, община Марица. Изграден е STEM кабинет за 181 791 лева, който обединява обучението по биология, човекът и природата, химия и физика. Има и 3 високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи - по история и география, по български език и литература и по математика. Ученици и учители ще работят със съвременна мултимедийна техника и с над 40 STEM конструктора и др. Министър Красимир Вълчев посети учебното заведение.



Училището обучава 148 ученици от I до VII клас. Имат традиция в активна работа с родители, кметство, читалище, детска градина и местната общност, за което бяха поздравени от министър Вълчев. Със средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи, които получаваме от МОН, е назначен социален работник, съобщи директорът Петър Славков.



С подкрепа от общината е изградена спортна площадка, нов плочник за целия двор, ново обзавеждане, дворът е оборудван с нови пейки, има класна стая на открито и две беседки. Голямо е изграждането на физкултурен салон за 685 000 лв., отпуснати от община Марица. С 15 000 лева от НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ ще оборудват и кабинет по технологии и предприемачество – модерна училищна кухня, в която учениците ще учат чрез практика.



Министърът, който преди шест години е посещавал училището, поздрави директора за преобразената материална база.



На празника на училището в Скутаре бяха народният представител Цвета Караянчева, кметът на община Марица Димитър Иванов и началникът на регионалното управление на образованието Иванка Киркова.



По-късно те участваха заедно с министър Красимир Вълчев в работна среща с учители и директори от община Марица.