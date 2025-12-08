ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Министър Вълчев посети преобразена база в Пловдивско училище
Училището обучава 148 ученици от I до VII клас. Имат традиция в активна работа с родители, кметство, читалище, детска градина и местната общност, за което бяха поздравени от министър Вълчев. Със средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи, които получаваме от МОН, е назначен социален работник, съобщи директорът Петър Славков.
С подкрепа от общината е изградена спортна площадка, нов плочник за целия двор, ново обзавеждане, дворът е оборудван с нови пейки, има класна стая на открито и две беседки. Голямо е изграждането на физкултурен салон за 685 000 лв., отпуснати от община Марица. С 15 000 лева от НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ ще оборудват и кабинет по технологии и предприемачество – модерна училищна кухня, в която учениците ще учат чрез практика.
Министърът, който преди шест години е посещавал училището, поздрави директора за преобразената материална база.
На празника на училището в Скутаре бяха народният представител Цвета Караянчева, кметът на община Марица Димитър Иванов и началникът на регионалното управление на образованието Иванка Киркова.
По-късно те участваха заедно с министър Красимир Вълчев в работна среща с учители и директори от община Марица.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Честито на един от най-богатите българи
17:26 / 08.12.2025
МС одобри проектозакона за Бюджет 2026
15:59 / 08.12.2025
Обезщетението за отглеждане на дете до 2 години се повишава на 46...
15:14 / 08.12.2025
При определени ситуации имаме право на допълнителен платен годише...
15:22 / 08.12.2025
Шефът на "Еконт": Ще запазим този инструмент
14:07 / 08.12.2025
Икономист: Ако България последва примера на Румъния, бюджетът мож...
12:15 / 08.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Митьо Маринов остана сам
15:47 / 06.12.2025
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:38 / 06.12.2025
Голямо признание за Димитър Рачков
21:47 / 06.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS