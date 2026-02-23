ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министър Дечев предложи главният секретар на МВР да бъде освободен
"Ние като служебно правителство нямаме много време, за да организираме едни честни, справедливи и законосъобразни избори", подчерта вътрешният министър
Той изложи и причините за своето предложение.
По думите му първият аргумент е лошата организация и бавната реакция по предотвратяването на купуването на гласове по време на местния вот в Пазарджик.
Вторият аргумент е начинът, по който ръководената от главния секретар полиция - реагира на "провокациите на екстремисти, създадени по време на протестите на 26 ноември 2025 година".
"Реакцията беше бавна, некачествена и неефективна. Това доведе до палежи на сгради, хвърляне на камъни и други твърди предмети, като по този начин действията застрашиха както здравето на български граждани сред протестиращите, така и живота и здравето на полицейските служители", добави Дечев.
Третият аргумент по думите на Дечев е изчезването на висшето професионално ръководство след появата на новината за ужасяващото престъпление, извършено на хижа "Петрохан“.
"Следващ аргумент - установих, че главният секретар, който заема най-висшата професионална длъжност в системата и трябва да бъде пример, не е заплащал наложени глоби по Закона за движение по пътищата. Едва днес, след като разпоредих проверка по този въпрос по отношение на всички ръководители в министерството и след традиционното изтичане на информация, всички пет глоби бяха платени - около половин до един час след излизането на тази информация", каза още министър Дечев.
