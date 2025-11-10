ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Милен Велчев: Това води страната към разруха
Казусът "Лукойл“: Национализация или изземване на бизнес?
Велчев изрази тревога по повод идеята държавата да поеме оперативното управление на рафинерията в Бургас чрез назначаването на особен управител без съдебен контрол. "Не съм чул обяснение защо се налага даването на такива извънредни правомощия на особения управител“, заяви той. Според него липсата на прозрачност дава почва за спекулации, които "често, за съжаление, нашият опит показва, че излизат верни“, коментира Велчев пред NOVA NEWS.
Въпреки че определи въвеждането на особен управител като "неизбежно“ в контекста на санкциите, той предупреди за рисковете пред България. Според него действията на такъв управител могат да доведат до непазарни загуби, отговорността за които в крайна сметка ще бъде потърсена от българските данъкоплатци. Колкото до това дали става дума за национализация, Велчев коментира, че това може да се разглежда като "изземване на бизнес“.
Бюджетът: Прахоснически и с грешна цел
Оценката на Милен Велчев за предложения бюджет беше категорична. Определяйки го с една дума като "прахоснически“, той разкритикува самата цел на план-сметката. "Не може целта на бюджета да бъде спазване на ограничението от 3% дефицит. Тези ограничения са за период на рецесия“, подчерта Велчев. Според него в условия на икономически растеж, какъвто има в момента, бюджетът трябва да бъде балансиран или с излишък, а не да се доближава до максимално допустимия дефицит.
Бившият финансов министър подкрепи исканията на бизнеса, като ги определи като "резонни“. Той не вижда причина за увеличаване на данъчно-осигурителната тежест чрез повишаване на данък дивидент, максималния осигурителен праг и пенсионната вноска. Според него увеличението на данък дивидент е по-скоро политически жест, тъй като собствениците на фирми ще намерят начин да избегнат по-високия данък, като си изплащат доходи под формата на заплати.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 126
|предишна страница [ 1/21 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 21 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Икономист: Хърватия преживя сериозни промени в своята парична сис...
11:03 / 10.11.2025
36 години от едно от най-значимите събития в новата история на Бъ...
10:31 / 10.11.2025
Диана Русинова: Никога не сме искали рали "Пампорово" да се спре
10:12 / 10.11.2025
Турци масово пазаруват отвъд граница, в Гърция за литър зехтин пл...
09:54 / 10.11.2025
Попариха ни за Нова година
10:15 / 10.11.2025
Военните с антидрон система в Бургас заради рафинерията "Лукойл"
09:26 / 10.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS