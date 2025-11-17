ИЗПРАТИ НОВИНА
Милен Велчев: Изкуственият интелект навлиза, населението намалява, но администрацията расте
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:34
©
Имаме администрация, все едно интернет никой не го е измислил все още. Това заяви бившият финансов министър Милен Велчев по БТВ и добави, че в момента в държавната администрация работят повече служители, отколкото в аналоговата епоха.

"Изкуственият интелект навлиза, населението намалява, а администрацията расте като бройка, като разход – още повече, защото заплатите им растат несъразмерно. Призовавам управляващите да погледнат назад и да и да видят в историята дали има правителство, което е раздавало безогледно пари и после е получавало подкрепата на избирателите“, добави той.

Бившият финансов министър разкритикува Бюджет 2026:

"Новият дълг, записан в бюджета, е 10 млрд. евро, част от него отива за изплащане на стари задължения, а с около 9 млрд. евро ще се увеличи съществуващият дълг. Да си направим елементарна сметка – държавата плаща 3-4% лихва или 300 млн. евро отгоре за нови лихви всяка година“, коментира той. Според него лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще остане още дълги години в активната политика, но е важно и с какво ще бъде запомнен.

"Борисов ще влезе в учебниците, но дали ще го запомнят с това, че вкарал България в еврозоната или ще го запомнят с балона, който е създаден в държавния дълг, и ще го споменават с не много благоприятни думи следващите поколения, които ще трябва да връщат този дълг“, посочи още той.

Велчев е категоричен, че последствията върху частния бизнес "няма да са розови“, защото продължават да бъдат притискани икономически с нови данъци.

Според него има много други опции, за да не се вдигат данъците, а "неизбежността е само в очите на онзи, който е паднал от Луната“. По думите му масови протести ще има, но едва ли ще бъдат през следващата година.

"Законите за финансовата гравитация си важат. Изпита ги гръцкият народ, сега ги изпитва румънският. Въпросът е кога ще стигнем края на пътя, а той наближава и ще го стигнем. Зависи от международните пазари, инфлацията и други фактори“, обясни Велчев.

Относно "Лукойл“, той поздрави правителството за бързите действия.


