Михаил Заимов: Разбрах, че съм болен от най-смъртоносния рак на рождения си ден
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:17
©
"Болен съм - четвърта фаза рак на панкреаса. Не се предавам, но съм реалист. В този случай вярвам повече на статистиката, отколкото на метафизиката. Това е най-смъртоносният рак. Приел съм идеята и мисълта, че и утре да се случи, и сега да се случи, ще си тръгна с душевен мир от този свят. Имал съм хубав живот, не съжалявам за нищо. Мисля за Бог."

Това са думи на водолаза-изследовател Михаил Заимов. Преди години Заимов бе отличен заради това, че пръв установи мазутния теч от потъналия танкер "Мопанг", подаде сигнал до всички възможни институции и веднага след това с група съмишленици започна да запушва изтичащото гориво от кораба.

Заимов гостува в подкаста на Явор Дачков и говори открито за смъртта, вярата и смисъла на живота, за провала на българския преход, митовете в историята ни и раздвоението, в което живеем.

Близките на Заимов знаят, че се бори с коварна болест. Това е известно и на водолазната общност от Созопол. Всички са възхитени, че Заимов не се предава, а бори истински.

"Разбрах, че съм болен на рождения си ден през март. Дойде една лекарка и ми каза: "Вие имате рак на панкреаса, нали знаете какво означава това?“. В интерес на истината не знаех. Проверих на телефона, видях каква е статистиката и си казах: "Охооо, пич...“. Това не е един от най-смъртоносните, а най-смъртоносният рак. Казах на една възрастна приятелка, че изтеглих късата клечка, а тя ми отговори: "Ти нямаш клечка!“. Този вид рак е измислен от някой внук на Менгеле, в комбинация с Лукреция Борджия и Торквемада. Една сесия химиотерапия е 48 часа нонстоп вливане. На мен ми направиха 12. Не е разходка в парка, тежко е, печели ти време. В Америка много онколози, като знаят какво предстои пред тях, просто се прибират вкъщи, оправят си нещата, прекарват време със семейството си и си отиват от този свят по естествен път", разказа Михаил Заимов.

"Преди няколко дни си пътувах с колата и си говорих с тумора и му казах: "Бе, ти си изключително тъпо същество! Толкова тъпо същество се роди в мен? Не разбираш ли, че ще умреш заедно с мен?“. Говоря, не за да прося съчувствие, а от желание да помогна на хората да не бъдат суеверни и да говорят спокойно по този въпрос, да се опитат да постигнат мир със себе си, с околните, с Бога, с природата, със съдбата – в каквото вярват, няма никакво значение.

След ковида онкологичните заболявания изключително много нараснаха. В момента има много болни деца на 9 - 12 години. Преди ковида, ако си под 30 години, лекарите не са приемали хипотезата, че можеш да бъдеш болен от рак на панкреаса", добави той.

"Виждам една тъжна и изгубена България. Живеем в шизофренна среда – харесва ни, че сме били съюзници на Германия, харесва ни, че са ни бомбардирали дядовците на нашите днешни евроатлантически партньори, и ние в момента се чудим на кой крак да застанем, на коя позиция. Ако е нямало от какво да бъдем освобождавани на 9 септември, защо са ни бомбардирали? Ако искат да ни откажат от близостта с Русия, трябва да сменят азбуката. До момента, до който ние пишем на кирилица и сме православни, ще бъдем неминуемо близки с онези, които правят същото като нас. Провалът на прехода е провал на дясното - хората очакваха справедлив, нормален и богат живот, а получиха мутризация и разруха. Демокрацията не е налагане волята на мнозинството, а способността да създадеш условия за дебат. У нас не може да се води разговор с аргументи.", заяви пред Явор Дачков Михаил Заимов.

"Каква България оставям? Тъжна. Тъжна България. Безперпективна и тъжна България. Какво да кажа за тези политици, на които аз няма да им споменавам имената - никога не съм го правил, защото по този начин ги легитимирам. Аз не говоря за тези хора, те за мен не съществуват. Те са еманация на хората, които ги поддържат - огромна група, маса хора, едните клиенти, другите, просто от симпатия, които поддържат тези хора, навяват в мен мисълта, че България е обречена. Не виждам никакви признаци на нормалност. Десните обичат всеки опит за нормалност във високомерие, кресливост, отказване. Чудят се на кого да пристанат. СДС при Борисов е повече от срамно. Това не е дъното, това е чудо. Срам, срам. Срамувайте се!", добавя още Михаил Заимов.

По думите му, преходът, който преживяхме след 1989 година, е тотален провал.

"Не заради тези бивши хора, които се наредиха много добре и заслужено - защото голяма част от тях бяха образовани, бяха дали второ поколение и т.н., а по-скоро заради дясната опозиция, която не беше подготвена за това, което предстои. Тя се вдигна на вълната на отрицанието. Антикомунизмът беше единствената ѝ идеология. Доскоро казвах "30-годишен“, вече казвам "40-годишен човек“ - ако го питаш какво е комунизмът, той нищо не може да ти каже.В момента към МОН има хора, съвет, който вика учителите от цяла България, за да ги учи как да преподадат "правилната“ история. А правилната история е, че тук е бил един рай преди Девети. Ние живеем в шизофренна среда, в която този пронацистки режим ни харесва - това, че сме били съюзници на Германия, ни харесва; харесва ни, че са ни бомбардирали дядовците на нашите днешни евроатлантически партньори, и ние в момента се чудим на кой крак да застанем, на коя позиция. Ако е нямало от какво да бъдем освобождавани, защо са ни бомбардирали", коментира още Михаил Заимов.







Препоръчвам да се изгледа.
