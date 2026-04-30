Михаела Доцова от формацията на Румен Радев "Прогресивна България“ беше избрана за председател на Народното събрание. Кандидатурата ѝ получи подкрепа с широко мнозинство от народните представители.

За нея гласуваха депутатите от нейната партия, както и представители на ГЕРБ–СДС и ДПС, с общо 188 гласа "за“. От ПП–ДБ и "Възраждане“ се въздържаха общо 48 народни представители.

От останалите политически сили единствено "Възраждане“ издигна собствен кандидат за поста - Петър Петров, който обаче получи подкрепа само от своите съпартийци.

С този избор Михаела Доцова става петата жена, заемала поста председател на Народното събрание, след Цецка Цачева, Цвета Караянчева, Ива Митева и Рая Назарян.

Д-р Доцова е на 42 години и е народен представител от 23-ти многомандатен избирателен район – София. По професия е юрист с дългогодишен опит в държавната администрация и законодателната дейност.

От 2017 г. тя работи в Министерството на околната среда и водите (МОСВ), където в продължение на над седем години заема длъжността директор на дирекция "Правна“. В рамките на министерството е изпълнявала и функциите на главен секретар и началник на кабинета на министъра.

Професионалният ѝ опит включва и работа като юрист в администрацията на Народното събрание и в Областната администрация на Софийска област. Тя притежава научна степен "доктор по административно право и административен процес“.

Автор е на над 13 научни публикации и участва в редица конференции, посветени на местното самоуправление, изборните процеси и екологичното право. Дисертационният ѝ труд е насочен към контрола за законосъобразност на актовете на общинските съвети.

Михаела Доцова владее английски език и е неомъжена.