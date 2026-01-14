Меteo Bulgaria: Отдавна не сме имали толкова мрачен сезон

© "Отдавна не сме имали толкова мрачен есенно-зимен сезон, особено в Северна и Северозападна България, а изглежда, че ще продължи с голяма вероятност до края на януари.



Това е според модела ECMWF, който и в най-новото си обновление от снощи е доста "син" за дните до 28-ми, предимно с инверсионен сух студ или накратко: след омекването на 14-ти и 15-ти, от 16-ти нататък отново започва североизточен поток с много и упорити мъгли. Слънцето май отдавна е в неплатен отпуск", съобщиха от Меteo Bulgaria.