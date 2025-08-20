ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Meteo Balkans: Екстремно суха почва в България
В региона на Северозападна България и Тракия, влажността е с над 80% под нормалните нива. Недостигът на влага е резултат от продължителната липса на валежи, високите температури и силните ветрове, които засилват изпарението.
Ситуацията има пряко отражение върху селскостопанските култури, горските екосистеми и биоразнообразието: сушата увеличава риска от пожари и застрашава природния баланс.
Като цяло картата показва обобщена картина на сушата в Югоизточна Европа и на Балканите, като най-силно засегнати са районите около Черно море, България и Украйна. В Западна Европа и Скандинавия се наблюдават по-слаби аномалии, докато части от Иберийския полуостров отчитат дори леко повишена влажност.
Какви ще са последиците за земеделците ?
Последиците от толкова силна суша и отрицателни аномалии на почвената влага в България могат да бъдат сериозни и да засегнат няколко сфери:
Намалени добиви на основни култури (пшеница, царевица, слънчоглед) поради недостиг на влага в критични фази на растеж.
Повишени разходи за напояване и по-ниска ефективност на напоителните системи.
Влошаване качеството на продукцията (по-малки зърна, по-нисък протеин, по-ниска масленост на слънчогледа).
Водни ресурси
Намаляване дебита на реките и спад на нивата в язовирите.
Ограничения върху водоподаването за напояване и дори за питейни нужди в засегнати райони.
Повишен риск от конфликти между нуждите на населението, индустрията и земеделието.
Гори и природа
Засилване на риска от горски пожари, особено в южните и планинските райони.
Загиване на млади горски насаждения и по-голяма податливост на вредители.
Загуба на биоразнообразие в някои сухолюбиви екосистеми.
Икономика и общество
Силно поскъпване на хранителните продукти поради намалени реколти.
Загуби за фермерите и повишен риск от фалити в земеделието.
Повече разходи за внос на зърно и други култури → натиск върху икономиката.
В градовете – "градски острови на топлина“, повече здравословни проблеми (топлинни удари, дехидратация).
|Още по темата:
|общо новини по темата: 671
|предишна страница [ 1/112 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бизнесмен: Български инвеститори масово купуват имоти в Гърция, и...
10:42 / 20.08.2025
На днешната дата, преди 1108 години, се е състояла една от най-ве...
09:56 / 20.08.2025
Туристи: Цените в България са повече от приемливи на фона на инфл...
09:11 / 20.08.2025
Абсурд! Цял блок остана без тераси след прекъснато саниране
08:41 / 20.08.2025
Нов воден инцидент в Несебър, този път сериозно пострада Георги Б...
08:29 / 20.08.2025
Младежът, убил трима души, е пазен чрез връзки в съдебната систем...
08:36 / 20.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS