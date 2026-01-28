ЗАРЕЖДАНЕ...
|Медицински хеликоптер докара в Пловдив дете в тежко състояние
Детето е транспортирано първоначално от екип на спешна помощ от Елхово до ямболската болница "Св. Пантелеймон“, предаде кореспондентът на БТА в Ямбол Мира Безус. Прието е с гърчова симптоматика, а след преглед от педиатър и направени изследвания е установено, че е с грип тип А, усложнен с възпалителен процес, със съмнение за енцефалит.
Въпреки че гърчовете са били овладени, медицинските специалисти преценили, че съществува риск състоянието на детето да се усложни при продължителен автомобилен транспорт. Поради тази причина е взето решение за въздушен медицински транспорт, с цел по-бързо и безопасно придвижване.
Детето ще бъде прието в инфекциозна клиника в Пловдив, след предварителна уговорка с приемащ лекар и готовност за лечение. Решението е взето в координация с Министерството на здравеопазването, Центъра за спешна медицинска помощ и "България Хели Мед Сървиз“.
