Медици с шеста чернодробна трансплантация във ВМА
Автор: Вилислава Ветренска 10:51
©
В навечерието на празника на Военномедицинска академия (ВМА), който отбелязваме на 1 декември, бе извършена поредна чернодробна трансплантация в лечебното заведение – шеста от началото на годината. Донорът е 59-годишен мъж, а реципиентът – жена на 62 години.

Операцията продължи около 6 часа. В момента пациентката е в стабилизирано състояние, контактна, адекватна, екстубирана, с подобряващи се показатели и под активно наблюдение, коментира проф. Никола Владов, ръководител на трансплантационната програма във ВМА.

Съвместно с проф. Ивелин Такоров, началник на Първа клиника по коремна хирургия, те извършиха сложната интервенция. До нея се стигна след донорска ситуация в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", където на 28.11.2025 г. бе извършена експлантацията на черния дроб от екип, начело с д-р Иван Иванов.

Ръководството на Академията изказва своята изключителна признателност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти в живота си намират сили и великодушие да дадат живот.

Признателност за професионализма на десетките специалисти от ВМА, ангажирани с целия процес, както и към ИА "Медицински надзор“ и УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" за перфектната организация при реализиране на шестата от началото на годината във ВМА чернодробна трансплантация.

Успешното развитие на трансплантационната програма не е въпрос на единични усилия, а резултат от последователна политика и дългогодишна подготовка. ВМА разполага с екипи, които поддържат 24-часова готовност за реагиране при всяка донорска ситуация, като доказва, че инвестициите в тяхното обучение, модерната апаратура и вътрешната координация водят до реални, измерими резултати.







