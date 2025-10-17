ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Мечка с малки мечета бе заснета да се разхожда и в смолянското село Чокманово
Поредният случая на мечки в населено място е само дни след посещения на мечки и други населени места в Смолянска област.
Припомняме, че в девинското село Триград, мечки почти ежедневно навлизат в дворовете на хората и те живеят в страх. Местните са категорични, че в района има две или три мечки, които вече са изяли ябълките и сливите покрай къщите ми, а преди дни са нападнали и пуйка.
През последния месец такива случаи имаше и в Доспат, и в село Бръщен.
Заради честите навлизания на мечки в населени места и причинените от тях щети от началото на годината са издадени шест разрешителни за отстрел – за териториите на горските стопанства в Смилян, Славейно, Борино, Доспат, а от вчера и в Триград и местността Чаирите.
Повечето от хората в Родопите са категорични, че институциите трябва да се намесят и да се помисли за промени в закона. Те са притеснени, че все по-често виждат мечки в селата си, те нападат домашните им животни и заради липса на храна в гората търсят храна и в контейнерите за смет.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Брокер: В момента и купувачи, и продавачи на имоти изчакват
10:28 / 17.10.2025
Трети ден парламентът няма да работи заради липса на кворум
10:04 / 17.10.2025
Пеевски: Едно мога да кажа на чичо Румен - да връща кетъринга и ш...
10:01 / 17.10.2025
Професор Рачев: Не слагайте зелето!
09:26 / 17.10.2025
Забраняват продажбата на цигарите с филтър в ЕС?
08:54 / 17.10.2025
Лекари: Единственият ориентир да разпознаем фалшивото сирене е це...
08:38 / 17.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта
16:17 / 15.10.2025
Разводът май няма да им се размине
16:33 / 15.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS