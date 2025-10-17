Мечка с малки мечета бе заснета да се разхожда и в смолянското село Чокманово

© Стоп кадър Мечка с две малки мечета бе заснета да тича през тъмната част на денонощието по пътя в смолянското село Чокманово, което се намира в непосредствена близост до Смолян. Видеоклипът, който от снощи се върни по много от местните групи в социалните мрежи, показва как едрото животно с двете малки тичат пред автомобила на човека, който го е заснел.



Поредният случая на мечки в населено място е само дни след посещения на мечки и други населени места в Смолянска област.



Припомняме, че в девинското село Триград, мечки почти ежедневно навлизат в дворовете на хората и те живеят в страх. Местните са категорични, че в района има две или три мечки, които вече са изяли ябълките и сливите покрай къщите ми, а преди дни са нападнали и пуйка.



През последния месец такива случаи имаше и в Доспат, и в село Бръщен.



Заради честите навлизания на мечки в населени места и причинените от тях щети от началото на годината са издадени шест разрешителни за отстрел – за териториите на горските стопанства в Смилян, Славейно, Борино, Доспат, а от вчера и в Триград и местността Чаирите.



Повечето от хората в Родопите са категорични, че институциите трябва да се намесят и да се помисли за промени в закона. Те са притеснени, че все по-често виждат мечки в селата си, те нападат домашните им животни и заради липса на храна в гората търсят храна и в контейнерите за смет.