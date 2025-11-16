ИЗПРАТИ НОВИНА
Марио Бакалов: Самолетът не "лети сам", когато е на автопилот
Автор: Цвети Христова 13:45
© Facebook
Знаете ли, че дори когато самолетът е на автопилот… той всъщност не "лети сам"?

Така професионалният пилот Марио Бакалов започва последния си пост във Facebook.

Ето какво още каза той по темата: "Автопилотът само изпълнява командите, които ние му задаваме. 

По време на полет следим системите, времето, позицията, горивото — и на всеки 5 до 10 минути сменяме честотата за комуникация с различни центрове за управление на въздушното движение.

Тишината в кабината не е почивка. Тя е фокус".







Aнонимен
преди 21 мин.
