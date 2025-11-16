Марио Бакалов: Самолетът не "лети сам", когато е на автопилот

© Facebook Знаете ли, че дори когато самолетът е на автопилот… той всъщност не "лети сам"?



Така професионалният пилот Марио Бакалов започва последния си пост във Facebook.



Ето какво още каза той по темата: "Автопилотът само изпълнява командите, които ние му задаваме.



По време на полет следим системите, времето, позицията, горивото — и на всеки 5 до 10 минути сменяме честотата за комуникация с различни центрове за управление на въздушното движение.



Тишината в кабината не е почивка. Тя е фокус".