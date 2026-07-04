Марина Цекова избухна след пореден зов за помощ за онкоболен човек. Коментарът на ядосаната водеща на "Събуди се" дойде, след репортаж за Цало Цалов, при който ракът се е завърнал.

Това е вторият зов за помощ, който пускаме в рамките на това предаване. Аз не знам до кога ще се разчита на телевизията, за да помагаме на най-болните хора от нашето общество. Моля тези, които разпределят големите, милиони и милиарди, да дадат някой лев на тези хора в нужда. Понеже се съмнявам, че ще го направят, нека им помогнем ние!, каза Марина Цекова.

Коментарът на Цекова дойде, след като първо бе съобщено, че двегодишната Деница е с агресивен тумор и се нуждае от средства за лечение в чужбина. Семейството се бори с болестта вече повече от година и се опитва да събере непосилните за тях 1 милион евро. Част от парите вече са налични, но е нужна цялата сума възможно най-скоро заради поръчката на специфични медикаменти.

Последва репортажът за Цало Цалов, при който ракът се е завърнал. Преди година отново бяха събирани средства за него, но се оказало, че след ремисията са открити разсейки. Сега спешно той се нуждае от средства, за да живее.