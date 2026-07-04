Човекът, който върна усмивката на цяла България, като пръв откри изгубения Сашко от Перник, днес води най-тежката си лична битка. Веселин Георгиев – доброволецът с голямо сърце и отдаден парапланерист – е пострадал при сериозен инцидент.

Веско е получил тежки и множество наранявания и счупвания. Зад гърба си вече има една изключително сложна, часове наред продължила операция на гръбначния стълб. Това обаче е само началото. Предстоят още серия от допълнителни хирургически интервенции.

Пътят пред него е дълъг, труден и скъпоструващ процес на лечение, рехабилитация и възстановяване.

В парапланеристката общност Веско е познат не просто като опитен пилот, а като вдъхновител, който е запалил десетки хора по магията на полета и свободата. Днес този мъж, който винаги е подавал ръка на другите, се нуждае от нашата подкрепа.

Нека се обединим и помогнем на Веско да премине през това изпитание, да се възстанови и отново да се върне при любимите си хора и към небето, което толкова обича!

Ако искате да помогнете на Веско, може да преведете средства по следната банкова сметка:

Ако имате желание и възможност да помогнете на Веселин, неговите сметки са:

Сметка в ОББ:

BG62UBBS80021480330110

BIC код : UBBSBGSF

Веселин Георгиев Живков за Веселин Веселинов Георгиев.

Основание: Покриване на медицински разходи

Сметка в ДСК:

BG95STSA93000032688641

BIC код: STSABGSF

Веселин Георгиев Живков за Веселин Веселинов Георгиев

Основание: Покриване на медицински разходи и консумативи.