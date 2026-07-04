Човекът, който върна усмивката на цяла България, като пръв откри изгубения Сашко от Перник, днес води най-тежката си лична битка. Веселин Георгиев – доброволецът с голямо сърце и отдаден парапланерист – е пострадал при сериозен инцидент.
Веско е получил тежки и множество наранявания и счупвания. Зад гърба си вече има една изключително сложна, часове наред продължила операция на гръбначния стълб. Това обаче е само началото. Предстоят още серия от допълнителни хирургически интервенции.
Пътят пред него е дълъг, труден и скъпоструващ процес на лечение, рехабилитация и възстановяване.
В парапланеристката общност Веско е познат не просто като опитен пилот, а като вдъхновител, който е запалил десетки хора по магията на полета и свободата. Днес този мъж, който винаги е подавал ръка на другите, се нуждае от нашата подкрепа.
Нека се обединим и помогнем на Веско да премине през това изпитание, да се възстанови и отново да се върне при любимите си хора и към небето, което толкова обича!
Ако искате да помогнете на Веско, може да преведете средства по следната банкова сметка:
Ако имате желание и възможност да помогнете на Веселин, неговите сметки са:
Сметка в ОББ:
BG62UBBS80021480330110
BIC код : UBBSBGSF
Веселин Георгиев Живков за Веселин Веселинов Георгиев.
Основание: Покриване на медицински разходи
Сметка в ДСК:
BG95STSA93000032688641
BIC код: STSABGSF
Веселин Георгиев Живков за Веселин Веселинов Георгиев
Основание: Покриване на медицински разходи и консумативи.