|Манол Генов: Сдружението е в пълен разрез с всички правила за работа на МОСВ
За въпросното сдружение стана ясно след трагедията на "Петрохан". То имало рамково споразумение с Министерството на околната среда и водите от февруари 2022 г., което било подписано от бившия ресорен министър Борислав Сандов.
"Всички министри след това са се опитвали да го прекратят", заяви Генов. "Имало е сезиране на полицията и прокуратурата за евентуални неправомерни действия", допълни той. За въпросното споразумение станало ясно от жалба на неправителствена организация, след което всички отговорни дирекции се самосезират.
"Сдружението е в пълен разрез с всички правила за работа на МОСВ. Такива споразумения не съм виждал", каза Генов. Той изрази и съмнение за печата, който се е появил в интернет и медиите: "Такъв няма в нашите документи", категоричен беше министърът.
Генов смята, че Сандов се е "оплел в думите си". "Преди време казваше, че не познава тези хора, че те са отишли с предложение в Министерството за сключване на това споразумение. Вчера при вас каза, че имало информация от тях, че са получавали заплахи и той е бил информиран. Човек ако получи някаква заплаха - за каквото и да е, е редно да се обърне към правоохранителните органи - полиция, прокуратура и т.н. Не знам това да се е случило и господин Сандов не го каза. Освен това имаше наглостта да каже, че едва ли не прекратяването на това споразумение от Министерството е довело до този род събития. Тези внушения са крайно некоректни и не отговарят на истината", допълни Генов.
Според него в споразумението няма финансови ангажименти. "Правени са проверки, не е установено нито един техен сигнал за нарушение на екологичното законодателство. Сутринта и земеделският министър ми каза, че няма нито един сигнал от това сдружение да незаконен дърводобив или за незаконна сеч", каза Генов. В неделя в предаването "На фокус" Борислав Сандов каза, че от сдружението са подавали сигнали - за сметища, незаконна сеч, пожари, бракониерство.
Според Манол Генов споразумението може и да е подписано, за да бъде прието сдружението за член на Europarc. "Интересно е, че регистрацията в това европейско сдружение е обявена на 30 август 2022 година – шест месеца след като е подписано споразумението с МОСВ", отбеляза Генов. Въпросната неправителствена организация спонсорирала много проекти на територията на Европа.
Той отхвърли съмненията, че МОСВ няма капацитета да осъществява контрол. "Купувани са дронове и високопроходими автомобили. Още другата седмица Министерството ще предостави на всички басейнови дирекции и регионални инспекции високопроходими автомобили, за да могат да осъществяват своята контролна дейност", каза министърът в оставка.
