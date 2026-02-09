ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Манол Генов: Сдружението е в пълен разрез с всички правила за работа на МОСВ
Автор: ИА Фокус 20:23Коментари (0)463
©
Сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии" неслучайно е регистрирано под това наименование. Тук трябва да се търси обяснение кой и кога е настоял това да се случи, защото понятието е заблуждаващо. Това коментира пред NOVA екоминистърът в оставка Манол Генов.

За въпросното сдружение стана ясно след трагедията на "Петрохан". То имало рамково споразумение с Министерството на околната среда и водите от февруари 2022 г., което било подписано от бившия ресорен министър Борислав Сандов. 

"Всички министри след това са се опитвали да го прекратят", заяви Генов. "Имало е сезиране на полицията и прокуратурата за евентуални неправомерни действия", допълни той. За въпросното споразумение станало ясно от жалба на неправителствена организация, след което всички отговорни дирекции се самосезират. 

"Сдружението е в пълен разрез с всички правила за работа на МОСВ. Такива споразумения не съм виждал", каза Генов. Той изрази и съмнение за печата, който се е появил в интернет и медиите: "Такъв няма в нашите документи", категоричен беше министърът.

Генов смята, че Сандов се е "оплел в думите си". "Преди време казваше, че не познава тези хора, че те са отишли с предложение в Министерството за сключване на това споразумение. Вчера при вас каза, че имало информация от тях, че са получавали заплахи и той е бил информиран. Човек ако получи някаква заплаха - за каквото и да е, е редно да се обърне към правоохранителните органи - полиция, прокуратура и т.н. Не знам това да се е случило и господин Сандов не го каза. Освен това имаше наглостта да каже, че едва ли не прекратяването на това споразумение от Министерството е довело до този род събития. Тези внушения са крайно некоректни и не отговарят на истината", допълни Генов.

Според него в споразумението няма финансови ангажименти. "Правени са проверки, не е установено нито един техен сигнал за нарушение на екологичното законодателство. Сутринта и земеделският министър ми каза, че няма нито един сигнал от това сдружение да незаконен дърводобив или за незаконна сеч", каза Генов. В неделя в предаването "На фокус" Борислав Сандов каза, че от сдружението са подавали сигнали - за сметища, незаконна сеч, пожари, бракониерство. 

Според Манол Генов споразумението може и да е подписано, за да бъде прието сдружението за член на Europarc. "Интересно е, че регистрацията в това европейско сдружение е обявена на 30 август 2022 година – шест месеца след като е подписано споразумението с МОСВ", отбеляза Генов. Въпросната неправителствена организация спонсорирала много проекти на територията на Европа.

Той отхвърли съмненията, че МОСВ няма капацитета да осъществява контрол. "Купувани са дронове и високопроходими автомобили. Още другата седмица Министерството ще предостави на всички басейнови дирекции и регионални инспекции високопроходими автомобили, за да могат да осъществяват своята контролна дейност", каза министърът в оставка.


Още по темата: общо новини по темата: 96
09.02.2026 »
09.02.2026 »
09.02.2026 »
09.02.2026 »
09.02.2026 »
09.02.2026 »
предишна страница [ 1/16 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Слави Трифонов: Не мога да спра да си мисля за бащата на убитото ...
19:12 / 09.02.2026
Показаха кадри, заснети преди трагедията "Петрохан": Ето какво си...
18:28 / 09.02.2026
Няма прошка за Никола Бургазлиев от мелето с АТВ в Слънчев бряг
17:12 / 09.02.2026
Заменят лева и стотинката в учебниците с евро
17:26 / 09.02.2026
Прокуратурата открила много религиозна литература в хижа "Петроха...
15:53 / 09.02.2026
Властите официално: Няма чужди следи освен тези на шестте жертви
16:15 / 09.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
14:21 / 08.02.2026
Предложиха нов данък в България
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
11:22 / 07.02.2026
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
17:45 / 07.02.2026
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
08:33 / 07.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Парламентарни избори 2026
Три трупа са открити в хижа
МВР Пловдив удари цех за производство на незаконни лекарства
Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: