Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
Автор: ИА Фокус 09:23Коментари (0)883
©
Ще започна с позитивна новина. Състоянието на всички значими водоеми, които се контролират от нас, са в много добро състояние. С тези валежи и очакваното снеготопене очакваме по-спокойно лято. След четири години суша, това е много добра новина. Това заяви министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов пред БНТ. Той коментира и казуса "Петрохан“.

"Финансираме НПО-та, осъществяваме съвместни дейности с тях. С тази Национална агенция – това е пълен парадокс. Съвсем в разрез с всички правила е сключено това споразумение с нея без становище от правна дирекция в министерството, без иницииращо писмо. Някой си намисля, сключва споразумение. Не са членове на Юропарк (Europarc) – регистрацията им е половин година след това споразумение. Подвеждащо е да носи името "национална", категоричен е той.

"Нямаме информация тази НАКЗТ да е ползвала средства от оперативна програма към министерството. Чух версии, че това ги е разочаровало“, допълни министърът в оставка.

"В нашите масиви нямаме нито един подаден сигнал за еконарушение от организацията", подчерта още той и уточни, че от 2022 г. в района на хижа "Петрохан" не са издавани разрешения за сеч, защото самият район е труднодостъпен.

"Всички следващи министри след сключването на споразумението са опитвали да прекратят споразумението с НАКЗТ. В коридорите на министерството се говори, когато са били поканени, изненадващо влизат въоръжени в министерството. Мисля, че това е било 2022 г. лятото. Очевидци разказват това. Мисля, че Ивайло Иванов е влязъл въоръжен, имало е и други хора с него“, обяви още Генов.


