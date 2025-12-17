ЗАРЕЖДАНЕ...
|Манол Генов: БСП се е навела да си върже обувките за нов старт, както го правят спортистите
По думите на Генов протестите са показали, че гражданите вече не разграничават отделни партии и министри, а възприемат институциите като цяло.
"Посочени с пръст бяха всички политически сили и целият парламент", коментира той и подчерта, че в такава ситуация политическата отговорност е неизбежна.
Според него оставката не е бягство от отговорност, а необходим акт, когато доверието е загубено.
"Всеки, който не се вслушва в гласа на гражданите, би направил фатална грешка", заяви Манол Генов.
Генов заяви, че моментното състояние на БСП не означава непременно, че тя ще изчезне.
"БСП се е навела да си върже обувките за нов старт, както го правят спортистите", коментира той.
Отбеляза, че Националният съвет на партията в началото на януари ще реши дали БСП ще има нов председател.
