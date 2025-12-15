ЗАРЕЖДАНЕ...
|Малките пратки до 50 евро заобикалят контрола, а рисковете за здравето остават скрити
Според резултатите от изследване на 162 продукта, над 67% от поръчаните стоки не отговарят на изискванията на Европейския съюз, а повече от една четвърт от тях са потенциално опасни. Сред най-проблемните категории са бижутата, детските играчки и зарядните устройства.
Една от основните причини за навлизането на опасни продукти е облекченият режим за малки пратки.
"Малките пратки с декларирана стойност до 50 евро не минават по типичния път на стоките, които влизат в България. Те не преминават през митниците, където могат да бъдат проверени от контролни органи и да се установят опасности или нередности в документацията“, обясни пред NOVA Михаил Николов от асоциация "Активни потребители“.
Най-сериозни нарушения са открити при бижутата, където анализите показват наличие на канцерогенни вещества в завишени количества.
"Опасността е двойна, защото не можем да я установим със сетивата си. Слагате си едно колие, носите го ден след ден и то бавно ви трови, без да усещате нищо. След години може да се появи заболяване, без дори да има ясна връзка с източника“, предупреди Николов.
При USB зарядните устройства основният риск е свързан с прегряване. Използването на по-тънки кабели и некачествени компоненти може да доведе до сериозно загряване и дори до пожари.
В опит да ограничи проблема, Европейската комисия обяви, че от 1 юли 2026 г. малките пратки от трети страни ще бъдат облагани с мита. Целта е както повишаване на контрола, така и предотвратяване на нелоялната конкуренция спрямо европейските търговци.
"Ако 100 000 клиенти поръчат една и съща дреха поотделно, тя пристига без мито. Но ако европейски търговец внесе същото количество, той ще мине през всички проверки и ще плати значително мито, което оскъпява продукта“, обясни Вяра Генова-Рудолф.
Според журналиста Тодор Радев, който живее в Пекин, проблемът не е само в производителите, а и в търсенето от страна на чуждестранните клиенти.
"Често купувачите настояват за възможно най-ниска цена. В резултат някои фабрики работят по две линии – една качествена и една евтина, с компромиси в материалите и безопасността“, посочи Радев.
Той допълни, че подобни практики се срещат не само в Китай, но и във Виетнам, Бангладеш, Филипините и Индонезия.
Експертите са категорични, че потребителите в крайна сметка плащат цената на евтините стоки.
"Тези сделки изглеждат изгодни, но няма безплатен обяд. Плаща се през други механизми – със здравето, безопасността или околната среда“, предупреди Генова-Рудолф.
А съветът на специалистите е ясен: "Когато видите съмнително ниска цена, помислете още веднъж какво купувате срещу нея. Рискът да попаднете на опасен продукт е над 50%“, подчерта Михаил Николов.
