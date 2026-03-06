ЗАРЕЖДАНЕ...
Малена Замфирова е със съмнения за увреждане на гръбначния стълб
© FB: Goran Kumanov
Това потвърдиха за bTV от полицията в Чехия. Те обясниха, че и на двамата участници не е бил направен тест за алкохол заради здравословното им състояние.
Местните власти са започнали разследване за нанасяне на тежка телесна повреда. Ако вината бъде доказана, на извършителя може да бъде наложено до две години лишаване от свобода.
Припомняме, че на 3-и март около 15:00 часа пиян турист удря 16-годишния български талант.
Замфирова е с множество фрактури, а днес в Австрия и предстои сложна операция. Българката е със съмнения за увреждане на гръбначния стълб.
