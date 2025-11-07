ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
"Макаров" отива в историята, българската армия приема нови 9 мм пистолети
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:12Коментари (0)136
©
Българската армия ще бъде въоръжена с нови 9-милиметрови пистолети "Springfield Armory 4.5“ още през следващата година, съобщи на полигона "Люляк“ край Стара Загора командирът на Сухопътните войски генерал Деян Дешков, предаде БНР.

С въвеждането на новите образци легендарният съветски "Макаров“ (на въоръжение от 1951 г.) постепенно ще бъде изведен от употреба.

По думите на ген. Дешков сделката ще бъде включена в бюджета за 2026 г. и ще обхване заплащане на няколко хиляди пистолета, част от които ще постъпят на въоръжение в Сухопътните войски. Командващият допълни, че в момента армията разполага с боеприпаси за новите пистолети за "няколко години напред“, което позволява усвояването им да започне незабавно.

Новите пистолети са произведени в Хърватия, макар марката Springfield Armory да е американска. Производителят е познат и с бойните карабини M1A. Изборът на модела е станал в рамките на обществена поръчка за пълна подмяна на стрелковото оръжие на Българската армия, обявена през 2024 г. Рамковата стойност на поръчката бе 40 млн. лв. и в нея влизат освен пистолети още нова снайперска пушка, щурмова карабина и картечници по натовски стандарти.

Министерството на отбраната се очаква да избере и снайперски комплект за Сухопътните войски през 2026 г., посочи още ген. Дешков. Продължават и доставките на разузнавателни и FPV дронове, както и на дронове тип "камикадзе“.

Командващият Сухопътни войски коментира и плановете за артилерийска модернизация — системите "Град“ не се изключват, а е предвидена и тяхна модернизация. По програмата SAFE Сухопътните войски се концентрират върху два основни проекта: подмяна на "стволната“ артилерия (155-мм гаубици) и придобиване на реактивни системи със залпов огън с висока точност и голяма дълбочина.

"Единият е за подмяната на 'стволната' артилерия, говорим за 155-милиметровите гаубици, и другият е за реактивни системи със залпов огън с висока точност и голяма дълбочина. Това са двете неща по SAFE, което на нас ни дава надеждата, че ще се случат. Кога – това зависи вече на военно-политическо ниво“, заяви генерал Деян Дешков.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Руски граждани губели имоти в България заради мошенически схеми
19:28 / 07.11.2025
Производители: Планираните промени могат да доведат до фалити и к...
18:44 / 07.11.2025
Икономист: Увеличение на данъка дивидент ще засегне обикновените ...
18:34 / 07.11.2025
Икономисти предупреждават за свръхдефицит
18:14 / 07.11.2025
Президентът призова за освобождаването на Никола Саркози
17:29 / 07.11.2025
Компаниите за събиране на борчове: Очакват се турболенции
17:14 / 07.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
10:59 / 05.11.2025
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
12:43 / 06.11.2025
Промениха прогнозата за събота и неделя
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
15:07 / 06.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Никола Саркози влиза в затвора
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: