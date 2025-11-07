"Макаров" отива в историята, българската армия приема нови 9 мм пистолети

© Българската армия ще бъде въоръжена с нови 9-милиметрови пистолети "Springfield Armory 4.5“ още през следващата година, съобщи на полигона "Люляк“ край Стара Загора командирът на Сухопътните войски генерал Деян Дешков, предаде БНР.



С въвеждането на новите образци легендарният съветски "Макаров“ (на въоръжение от 1951 г.) постепенно ще бъде изведен от употреба.



По думите на ген. Дешков сделката ще бъде включена в бюджета за 2026 г. и ще обхване заплащане на няколко хиляди пистолета, част от които ще постъпят на въоръжение в Сухопътните войски. Командващият допълни, че в момента армията разполага с боеприпаси за новите пистолети за "няколко години напред“, което позволява усвояването им да започне незабавно.



Новите пистолети са произведени в Хърватия, макар марката Springfield Armory да е американска. Производителят е познат и с бойните карабини M1A. Изборът на модела е станал в рамките на обществена поръчка за пълна подмяна на стрелковото оръжие на Българската армия, обявена през 2024 г. Рамковата стойност на поръчката бе 40 млн. лв. и в нея влизат освен пистолети още нова снайперска пушка, щурмова карабина и картечници по натовски стандарти.



Министерството на отбраната се очаква да избере и снайперски комплект за Сухопътните войски през 2026 г., посочи още ген. Дешков. Продължават и доставките на разузнавателни и FPV дронове, както и на дронове тип "камикадзе“.



Командващият Сухопътни войски коментира и плановете за артилерийска модернизация — системите "Град“ не се изключват, а е предвидена и тяхна модернизация. По програмата SAFE Сухопътните войски се концентрират върху два основни проекта: подмяна на "стволната“ артилерия (155-мм гаубици) и придобиване на реактивни системи със залпов огън с висока точност и голяма дълбочина.



"Единият е за подмяната на 'стволната' артилерия, говорим за 155-милиметровите гаубици, и другият е за реактивни системи със залпов огън с висока точност и голяма дълбочина. Това са двете неща по SAFE, което на нас ни дава надеждата, че ще се случат. Кога – това зависи вече на военно-политическо ниво“, заяви генерал Деян Дешков.