Майстор: Никога не трябва да се пипа ракията на хората

Есента в България е сезон на пъстрите цветове, богатите вкусове и ароматите от бурканите със зимнина. Но наред с лютениците и туршиите, това е и времето, когато в селата "запушват казаните" – знак, че е открит сезонът за домашната ракия.



Село Боровци стана символ на недоволството срещу законопроекта за промени в Закона за виното и спиртните напитки, публикуван на 15 септември на сайта на Министерството на земеделието. Само четири дни по-късно – на 19 септември – проектът беше оттеглен, след като малките производители изразиха притесненията си, че ограниченията ще засегнат вековна традиция.



"Няма да посягаме на домашната ракия, тя е изконен бит на българина“, увери премиерът Росен Желязков.



За хората варенето на ракия е много повече от занаят – това е общностно изживяване, което събира поколенията.



"В нашия край това е една много силна традиция, която сплотява хората. Тук е като изживяване – процесът започва още от подбора на узрелите плодове“, разказва Замфир, стопанисващ дестилационен обект от 2017 г.



За качествена ракия се изискват знания и опит – от материала, през ферментацията, до самия казан. Най-популярна си остава гроздовата, но в Северозапада не липсват и експерименти.



"Имаме руснаци, които идват и пекат стафиди – ракията става уникална, ароматна, плътна. Има и хора, които пекат домати. Всичко, което може да ферментира, става за ракия“, обяснява Замфир.



По думите му, хлебната мая помага на ферментацията, а тройната дестилация, която използват казаните в неговия обект, гарантира качество и аромат.



"Никога не трябва да се пипа ракията на хората“, категоричен е местният майстор. За него и съселяните му домашната ракия не е просто напитка, а жива традиция, която носи духа на българския бит.