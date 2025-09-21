ЗАРЕЖДАНЕ...
|Майстор: Никога не трябва да се пипа ракията на хората
Село Боровци стана символ на недоволството срещу законопроекта за промени в Закона за виното и спиртните напитки, публикуван на 15 септември на сайта на Министерството на земеделието. Само четири дни по-късно – на 19 септември – проектът беше оттеглен, след като малките производители изразиха притесненията си, че ограниченията ще засегнат вековна традиция.
"Няма да посягаме на домашната ракия, тя е изконен бит на българина“, увери премиерът Росен Желязков.
За хората варенето на ракия е много повече от занаят – това е общностно изживяване, което събира поколенията.
"В нашия край това е една много силна традиция, която сплотява хората. Тук е като изживяване – процесът започва още от подбора на узрелите плодове“, разказва Замфир, стопанисващ дестилационен обект от 2017 г.
За качествена ракия се изискват знания и опит – от материала, през ферментацията, до самия казан. Най-популярна си остава гроздовата, но в Северозапада не липсват и експерименти.
"Имаме руснаци, които идват и пекат стафиди – ракията става уникална, ароматна, плътна. Има и хора, които пекат домати. Всичко, което може да ферментира, става за ракия“, обяснява Замфир.
По думите му, хлебната мая помага на ферментацията, а тройната дестилация, която използват казаните в неговия обект, гарантира качество и аромат.
"Никога не трябва да се пипа ракията на хората“, категоричен е местният майстор. За него и съселяните му домашната ракия не е просто напитка, а жива традиция, която носи духа на българския бит.
