Майка на три момчета от България почина след планувана операция в Турция

© 48-годишната перничанка Иванка Божидарова Йорданова почина при планувана операция в клиника в Истанбул. Майката на три момчета без страх е поела пътя до турската столица в края на юли, за да се подложи на планувана операция, за която лекарите там нямали и грам съмнение, че ще завърши повече от успешно.



"Видяхме реклама на пернишка консултантска фирма. След разговори и консултации по документи и медицински изследвания ни насочиха към турска клиника и техен професор“, разказва през сълзи мъжа на Ваня.



По думите му преди около година откриват рак на черния дроб на любимата му жена. Веднага са предприети нужните мерки и Ваня е била подложена на терапия при изтъкнат лекар във ВМА , по думите на който "С тази форма на рак на черния дроб може да се живее“.



"Терапията и повлия изключително добре. Тя се чувстваше бодра, пълна с енергия и заредена с позитивни мисли“, споделя мъжът ѝ и уточнява, че в следствие на рекламата на пернишката фирма двамата решават да им се доверят, тъй като много хората отиват на лечение именно в Турция, съобщава HaberBG.net.



По препоръка на фирмата посредник от Перник Ваня прави скенер въз основа на който и се назначава процедура на 22 април тази година в Турция с цел минимизиране на развитието на тумора, за която е заплатена сумата от 20 000 Е към болицата . Следва оферта за операция за отстраняване на тумора, тъй като пациентката се е повлияла /по думите на професора от турската клиника/ изключително добре от извършената месец преди това скъпа процедура. Първоначално цената е била 30 000 Е, а дни след това скача на 47 400 Е.



"Тъй като сумата бе непосилна за нас от болницата ни предложиха да я заплатим на три вноски. Първата вноска в размер на 22 000 Е е направена и аз и Ваня заминаваме за Истанбул в края на юли месец. Изследванията преди операцията бяха перфектни, като на здрав човек. В сряда /30 юли/ по време на операцията на жена ми, докато аз съм в кафето на болницата виждам професора без лекарски екип да се храни спокоен, казвайки ми, че всичко върви по план“, разказва перничанина .



Часове след това му съобщават, че жена му е починала в следствие на обилно кървене. Най-големият от трите синове на Иванка тръгва, за Турция за да прибере тялото на майка си. Оказва се че документите не са готови от болницата, а синът ѝ чува съвсем друга версия от лекарския екип – Много късно е било за операция! Младият мъж поискал експертиза, която да описва състоянието и действията на докторите спрямо майка му, но така и не получава не само тогава, а и до ден днешен, но за сметка на това е поискана сума от още 14 000 Е " Откуп за да освободят тялото“. Всичко това се случва не в болницата, в която е оперирана перничанката, а на друг адрес на който отива младежа. Там "лекарския екип“ го принуждава да подпише декларация за условни промени на плащането, а банковите сметки са на името на именития турски професор- Едната в турска банка, а другата с адрес Косово .



Така с днешна дата синовете на починалата жена имат борч към лечебното заведение, който те трябва да изплатят.



"Свързах се с консула на България в съседната ни държава, а думите му гласяха “Страшно много станаха случаите на починали хора от България след посещения на клиники тук, независимо с цел лечение или разкрасителни процедури“. Ето защо ще разнищя случая до край. Ще входирам молби за разглеждане на случая към външното Министерството и всички институции както в България така и в Турция“, категоричен е мъжа на Ваня.



"Как е възможно да задържат тялото на жена ми и да го ползват като разменна монета“, пита той.



"Разказвам всичко, като пряк очевидец на трагедията, която ме сполетя. Операцията не беше животоспасяваща. Думите на нашите лекари и тези в Турция не си кореспондират. Ваня се подложи на нея с цел да се ограничи развитието на рака“, разказва перничанина .



Интересен факт буди посещението на турския професор в Перник дни преди плануваното заминаване. Тогава от консултантската фирма от Перник съобщила на Ваня и мъжа ѝ, че светилото е в миньорския град и те отишли на вечеря с него в местно заведение .



"Искам истината и ще стигна до край, за да разбера къде се къса нишката и защо убиха жена ми часове след операцията“, каза в заключение покрусения мъж.



Погребението на Иванка се е състояло на 30 юли след подписването на много документи, за да може семейството ѝ да се прости с нея в родния ѝ град.



Към настоящият момент тримата синове на Ваня и мъжът ѝ са подали жалба до районна прокуратура Истанбул – Анадолу, чрез адвокат за престъпление: Причиняване на смърт с евентуален умисъл с цел търговска облага и злоупотреба със служебно положение.