Майка: Единствената ми надежда е бабите да се пенсионират, когато детето започне училище
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:32
©
Работещите родители на ученици от 8 до 12 години може скоро да получат облекчение през летните месеци. Председателят на социалната комисия в парламента Деница Сачева подготвя законодателни промени в Кодекса на труда, които ще дадат право на родителите да предлагат на работодателя гъвкаво работно време или работа от разстояние по време на лятната ваканция.

Гергана Тодорова е майка на три деца и споделя, че съвместяването на работа и грижи за децата през ваканцията е истинско предизвикателство:

"Разчитам на помощ от бабите, но в момента тримата са разделени, защото няма как да съвместяваме работата с отглеждането на децата, когато са във ваканция“, казва тя пред БНТ.

Много семейства нямат постоянна помощ от близки. За Мая Георгиева от Варна единствената надежда е бабите да се пенсионират, когато детето ѝ започне училище:

"Децата през лятото се оставят на занимални, не всеки има баба и дядо, и много от родителите страдат от това, че няма с какво да занимават децата си“, обяснява тя.

Предложението на Сачева има за цел да намали финансовата тежест върху семействата, които често са принудени да плащат за лагери или занимални.

"За летните месеци това би било много добро решение за родители, които иначе трябва да отделят голяма част от финансите за лагери или допълнителна грижа за децата“, коментира Гергана Тодорова.

И работодателите виждат положителни страни.

"Вярвам, че с това предложение ще се постигне баланс между трудовите и семейни отговорности на всяка една майка“, заяви Женя Колева, финансов директор в компания, където 40% от служителите са жени.

Според Българската стопанска камара обаче промяната трябва да бъде внимателно обмислена, тъй като не всяка професия позволява дистанционна работа.

"Кодексът на труда има разпоредба, че работата от разстояние е доброволна. Има длъжности, които не могат да бъдат заменени от дистанционна работа. Трябва да се прецени какви ще са правата на работодателя и на работника, и дали няма да се наруши балансът“, обяснява Жасмина Саръиванова, главен експерт "Социален диалог“ в БСК.

В момента Кодексът на труда предвижда възможност за дистанционна работа само за родители на деца до 8 години. С предложението на Сачева възрастовата граница ще бъде увеличена, като целта е облекчаване на родителите на ученици в начална степен.

Идеята първо е публикувана от Сачева в социалните мрежи, за да бъде обсъдена публично. Официалното ѝ внасяне в парламента е планирано за началото на септември.







