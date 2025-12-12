ИЗПРАТИ НОВИНА
МВнР с предупреждение към българските граждани
Автор: Десислава Томева 19:41Коментари (0)236
©
На 15 декември 2025 г. (понеделник) в Брюксел, Кралство Белгия, е планирано провеждането на обща стачка и демонстрация. Очаква се да бъде засегнато функционирането на обществения транспорт, училищата, детските градини и други услуги във Федерация Валония-Брюксел. За това уведомява Министерството на външните работи на Балгария.

МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи в Кралство Белгия или предвиждащи пътуване до Брюксел в деня на провеждане на стачката, да се информират за транспортната обстановка в белгийската столица в реално време чрез електронните страници на: Националната железопътна компания NMBS/SNCB https://www.belgiantrain.be/en/  и платформите за обществен транспорт: https://www.stib-mivb.be/home, https://www.delijn.be и https://www.letec.be/. При възможност, да се предвидят алтернативни начини на придвижване.

При необходимост от съдействие, българските граждани в Кралство Белгия могат да се обръщат към дипломатическото ни представителство в гр. Брюксел на следните телефонни номера: +32 2 374 47 88, +32 2 374 08 66, +32 2 375 86 50, както и на телефонен номер за неотложни случаи в извънработно време: +32 473 981 042. Сигнали може да се подават и на имейл адреси: Embassy.Brussels@mfa.bg и Consular.Brussels@mfa.bg. 

Съдействие при бедствени ситуации може да бъде заявено от български граждани и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg 

Препоръчваме на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…" (на следния адрес: https://mfa.bg/bg/embassyinfo/belgium) и/или чрез мобилното приложение "Пътувай информирано“ (достъпно на: app.mfa.bg). Това би спомогнало изключително много за оказването на бързо и адекватно съдействие от страна на дипломатическите представителства, при възникнала спешна необходимост.







