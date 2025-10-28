ЗАРЕЖДАНЕ...
|МВнР с предупреждение към българите
В Куба е обявена най-висока степен на предупреждение за източните провинции, като се очакват и неблагоприятни метеорологични условия в столицата Хавана и някои туристически райони.
Препоръчваме на българските граждани, намиращи се на територията на Куба, Ямайка и Доминиканската република:
• да останат на сигурно място и да следват указанията на местните власти;
• да съхраняват важни документи и да се запасят с вода, храна и медикаменти;
• да имат предвид, че може да не е възможно използването на банкомати и електронни плащания.
При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с:
Посолството на Република България в Хавана: +537 204 67 59
Телефон за спешни случаи извън работно време: +537 286 24 24
Еmail: consular.havana@mfa.bg
