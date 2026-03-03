ЗАРЕЖДАНЕ...
МВнР призова българите в Близкия изток: Да останат на защитени места и да избягват рисковани пътувания
"Приканваме нашите сънародници в тези страни да следят развитието на ситуацията, да бъдат внимателни към препоръките на местните власти и да поддържат контакт с дипломатическите ни мисии и помежду си при запазване на пълно спокойствие и с готовност за евентуална последваща организация, както и ако възникне необходимост за мерки свързани с допълнително гарантиране на сигурността им", съобщиха от ведомоството.
Към момента въздушното пространство е отворено над Кралство Саудитска Арабия, Оман, Ливан и Йордания, като за Йордания има информация за частично затваряне на въздушното пространство ежедневно в часовия диапазон 18.00–09.00 ч. до второ нареждане. Предвид динамично развиващата се ситуация, могат да настъпят промени.
Българските граждани следва да се въздържат от пътувания в региона или транзитно преминаване през засегнатите държави, отчитайки актуалната обстановка и обявеното ниво на риск за съответната страна в уебсайта на МВнР.
Министерството на външните работи поддържа постоянна координация с Министерството на туризма и Министерството на транспорта, както и с кабинета на Министър-председателя, за да гарантира своевременно съдействие на българските граждани, възпрепятствани да се приберат у дома.
"В настоящия момент усилията ни са съсредоточени за извеждане на българките граждани в пряко засегнатите от военни действия държави. Българските граждани, засегнати от ситуацията с преустановените полети през летищата в Близкия изток, но намиращи се извън зоните на активни военни действия, да поддържат контакт със своите авиопревозвачи или туроператори за осигуряване на алтернативни маршрути през трети дестинации за завръщане в България".
Кризисният щаб на МВнР работи денонощно и приема и обработва всички обаждания и сигнали от региона и множество други точки на света. Сигнали и молби за съдействие се приемат на денонощните телефонни линии на Ситуационния център и на новооткритите линии на Кризисния щаб за пряка връзка с българските граждани, блокирани в региона на Близкия изток:
+359 2 948 3051; +359 2 948 3052; +359 2 948 2085; +359 2 948 2087; +359 2 948 3124; +359 2 948 2798; +359 2 948 2552; +359 2 948 2086 както и на e-mail: crisis@mfa.bg
