ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|МВнР привика на среща Митрофанова
Генералният директор по политическите въпроси на МВнР Гергана Караджова връчи писмен демарш на посланик Митрофанова, чрез който Република България осъжда по възможно най-категоричен начин умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша и изразява абсолютна солидарност със своя съюзник и партньор.
България разглежда тези безотговорни действия на руската страна, включително навлизането на руски дрон във въздушното пространство на Румъния на 13 септември 2025 г., като заплаха за сигурността на европейските граждани, регионалната стабилност и международния мир.
Тази провокация на руската страна не е изолиран инцидент, а е част от поредица от неприемливи нарушения на въздушното пространство на редица държави-членки на ЕС и НАТО от 2022 г. насам, сочещи по-скоро за ескалираща кампания на Русия, отколкото воля за деескалация.
Грубото нарушаване на евро-атлантическото въздушно пространство и продължаващите масирани руски удари срещу цивилна и гражданска инфраструктура в Украйна укрепва решимостта на България да подкрепя активно и участва в общите действия на нашите съюзници и партньори за осигуряване на отбраната и сигурността на НАТО и ЕС по Източния фланг, както и дипломатическите усилията за деескалация и намиране на широкообхватно, справедливо и устойчиво мирно решение на непредизвиканата руска военна агресия срещу Украйна.
България призовава руската страна да спре незабавно своите атаки срещу Украйна и опасни провокации срещу европейски държави и сериозно да се ангажира със смислени преговори за прекратяване на военните действия като първа крачка за установяване на траен и справедлив мир.
"Фокус" припомня, че редица страни осъдиха действията на Москва. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза: "Ръководството на ЕС и НАТО обвинява Русия в провокации всеки ден. Най-често, без дори да се опитва да представи каквито и да било аргументи“.
От своя страна премиерът на Полша заяви, че се надява атаката да е била грешка, но бързо добави след това, че "не е била".
Преди дни генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи, че ще стартира нова мисия, наречена "Източен страж", която ще има за цел да да "укрепи още повече позицията ни по източния ни фланг" на Алианса. Тогава той обяви и, че германски пилоти вече патрулират в полското въздушно пространство. Президентът на Франция Еманюел Макрон също изрази готовност да изпрати изтребители Rafale.
Вторият такъв инцидент е от преди дни, когато Румъния обяви въздушна тревога заради руски дрон "Шахед", пресякъл украинско-румънската граница. Тогава бяха вдигнати и два изтребителя F-16.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4648
|предишна страница [ 1/775 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Масово се подават жалби, свързани с упражняване правото на труд
13:57 / 15.09.2025
Брокери: Едно обикновено жилищно удобство е на първо място за куп...
12:58 / 15.09.2025
Русинова: Резултатът е един умрял. Късмет може би
12:13 / 15.09.2025
Младият български предприемач, който създаде най-голямата дарител...
11:55 / 15.09.2025
Почина отец Иван
11:44 / 15.09.2025
Учителите са готови на протести, ако МОН им вмени да събират и съ...
11:34 / 15.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Глобяват масово по Главната
12:37 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS