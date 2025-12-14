ЗАРЕЖДАНЕ...
|МВнР: Няма данни за ранени или пострадали българи по време на стрелбата в Сидни
Посолството на Република България в Канбера следи развитието на ситуацията и е в постоянен контакт с местните власти.
При необходимост от съдействие, българските граждани в региона могат да се обръщат към дипломатическото ни представителство в Канбера на следния телефонен номер: +61 2 6286 9700, както и на телефонен номер за неотложни случаи в извънработно време: +61420744840. Сигнали може да се подават и на имейл адрес: embassy.canberra@mfa.bg
Съдействие при бедствени ситуации може да бъде заявено от български граждани и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfa.bg
