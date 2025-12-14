ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
МВнР: Няма данни за ранени или пострадали българи по време на стрелбата в Сидни
Автор: Елена Николова 17:29Коментари (0)125
©
Към момента няма данни за ранени или пострадали български граждани по време на стрелбата в района на австралийския плаж Бондай в Сидни. Това съобщи Министреството на външните работи във Facebook.

Посолството на Република България в Канбера следи развитието на ситуацията и е в постоянен контакт с местните власти.

При необходимост от съдействие, българските граждани в региона могат да се обръщат към дипломатическото ни представителство в Канбера на следния телефонен номер: +61 2 6286 9700, както и на телефонен номер за неотложни случаи в извънработно време: +61420744840. Сигнали може да се подават и на имейл адрес: embassy.canberra@mfa.bg

Съдействие при бедствени ситуации може да бъде заявено от български граждани и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfa.bg


Още по темата: общо новини по темата: 1
14.12.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Изненада - тази община е с най-ниските данъци в България
15:09 / 14.12.2025
Танкерът "Кайрос" е готов за изтегляне
14:12 / 14.12.2025
Клиентка си купи шпеков салам, но после обясни, че не става и за ...
13:55 / 14.12.2025
Първият държавен "Магазин за хората" отваря утре в най-близкия до...
13:23 / 14.12.2025
Ограничения заради протестите на гръцките фермери
13:44 / 14.12.2025
Пролетта се завръща
12:41 / 14.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
09:15 / 13.12.2025
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
14:42 / 13.12.2025
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
11:04 / 12.12.2025
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
12:02 / 12.12.2025
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
09:04 / 12.12.2025
Йорданка Христова: Нямах намерение да бъда смирена. Алкохолът го правеше неконтролируем
Йорданка Христова: Нямах намерение да бъда смирена. Алкохолът го правеше неконтролируем
15:10 / 12.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Зимни спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: