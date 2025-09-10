ЗАРЕЖДАНЕ...
|МВР за нарушителите на пътя: Съставени са 2267 фиша и 1034 акта за административни нарушения
Извършен е контрол на 16078 водачи и пътници. Съставени са 2267 фиша и 1034 акта за установени административни нарушения.
Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.
В рамките на изминалия ден са установени общо 19 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 6 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 13 - с над 1,2 на 1000, няма водачи, отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 7, двама са отказали тестване.
