МВР за нарушителите на пътя: Съставени са 2267 фиша и 1034 акта за административни нарушения
Автор: Десислава Томева 18:47
©
13429 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата, съобщават от силовото министерство, цитирано от "Фокус".

Извършен е контрол на 16078 водачи и пътници. Съставени са 2267 фиша и 1034 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 19 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 6 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 13 -  с над 1,2 на 1000, няма водачи, отказали тестване.  Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 7, двама са отказали тестване.


