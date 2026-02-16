МВР даде обяснение за многото гилзи и куршуми в "Петрохан"

© NOVA По време на огледа на хижа "Петрохан" са установени множество гилзи в различни помещения, като същите са били деформирани, с разкъсани корпуси и липсващи капсул-възпламенители. При огледа са установени също и куршуми, върху които не се наблюдават следи от нарези и полета на цев на оръжие, през което да са били изстреляни.



Според експерти по балистика в Научния институт по криминалистика, тези данни дават основание да се направи заключението, че намерените гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи.



Експертите уточняват още, че ако патроните не са поставени и заредени в оръжие и са подложени на термично въздействие /напр. при пожар/ - при достатъчно висока температура барутът вътре в гилзата може да се самовъзпламени. Тогава:



- Барутът изгаря бързо.



- Налягането в гилзата нараства.



- Гилзата се разкъсва и/или куршумът се отделя.



Тъй като няма цев, която да насочи и задържи налягането, куршумът обикновено не развива скорост, сравнима с тази при изстрел от оръжие. Частите (куршум или фрагменти от гилзата) могат да се разлетят на кратко разстояние, но с по-ниска енергия от нормален изстрел, посочват още от министерството.