|МВР даде обяснение за многото гилзи и куршуми в "Петрохан"
Според експерти по балистика в Научния институт по криминалистика, тези данни дават основание да се направи заключението, че намерените гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи.
Експертите уточняват още, че ако патроните не са поставени и заредени в оръжие и са подложени на термично въздействие /напр. при пожар/ - при достатъчно висока температура барутът вътре в гилзата може да се самовъзпламени. Тогава:
- Барутът изгаря бързо.
- Налягането в гилзата нараства.
- Гилзата се разкъсва и/или куршумът се отделя.
Тъй като няма цев, която да насочи и задържи налягането, куршумът обикновено не развива скорост, сравнима с тази при изстрел от оръжие. Частите (куршум или фрагменти от гилзата) могат да се разлетят на кратко разстояние, но с по-ниска енергия от нормален изстрел, посочват още от министерството.
