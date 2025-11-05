ЗАРЕЖДАНЕ...
|МС одобри проект за откриване на над 400 нови работни места, част от тях са в Куклен и Първомай
Инвестициите на компаниите са на обща стойност над 110 млн. лв. и ще разкрият 411 нови работни места. Проектите са в областта на преработващата промишленост, високотехнологичното производство и производството на медицински и зъболекарски инструменти и средства.
Те се осъществяват в с. Гара Елин Пелин (за модернизация на предприятие за производство на керамични плочки), в София (за завод за производство на медицински изделия); в Първомай (за високотехнологична производствена база за производство на 3D ендоскопи за роботизирана хирургия); в Куклен (за предприятие за производство на метални части за обзавеждане и автоматизация).
С подписването на индивидуални договори с всеки от инвеститорите ще се предостави безвъзмездна финансова помощ за насърчаването на инвестиционните проекти. Общата стойност на необходимите средства за четирите проекта е в максимален размер до 2,5 млн. лв.
С приетия акт на Министерски съвет бе одобрен и анекс за изменение на договор за насърчаване на приоритетен инвестиционен проект в Плевен.
