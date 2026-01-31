МФ: Последен ден на лева, но цените ще останат изписани и в двете валути до август

© В полунощ на 31 януари 2026 г. изтича едномесечният срок, в който еврото и лева бяха заедно в обращение. От утре, 1 февруари, официалното платежно средство в България става единната европейска валута. Левът няма да се приема при заплащане на стоки, услуги и задължения. Гражданите са длъжни да плащат в евро, търговците вече не са длъжни да приемат левове, а рестото при всяка трансакция ще се връща единствено в евро, напомнят от Министерството на финансите.



"За да се осигури прозрачност и да се предотвратят спекулативни практики, цените ще останат изписани и в двете валути до 8 август 2026 г., съгласно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България", посочват от МФ.



Финансовото министерство апелира, ако все още разполагате с левове, да ги замените без такси в търговските банки и в "Български пощи“, където няма банкови клонове, до 30 юни 2026 година.



"След този период Българската народна банка ще продължи да обменя левове за евро безсрочно и безплатно. Сигнали за нарушения ще продължат да се приемат от контролните институции''.