ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|МФ: Последен ден на лева, но цените ще останат изписани и в двете валути до август
"За да се осигури прозрачност и да се предотвратят спекулативни практики, цените ще останат изписани и в двете валути до 8 август 2026 г., съгласно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България", посочват от МФ.
Финансовото министерство апелира, ако все още разполагате с левове, да ги замените без такси в търговските банки и в "Български пощи“, където няма банкови клонове, до 30 юни 2026 година.
"След този период Българската народна банка ще продължи да обменя левове за евро безсрочно и безплатно. Сигнали за нарушения ще продължат да се приемат от контролните институции''.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1865
|
|предишна страница [ 1/311 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Лекар: Имаме тежки случаи на възпаление на мозъка заради грипа
10:11 / 31.01.2026
Вносът притиска българските земеделци
08:51 / 31.01.2026
Евростат: България е сред най-зависимите от ядрената енергетика с...
10:00 / 31.01.2026
Над половин милион българи взимат пенсии за инвалидност
08:49 / 31.01.2026
От АПИ предупредиха за опасните райони в страната
08:50 / 31.01.2026
Банките работят извънредно днес
07:46 / 31.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS