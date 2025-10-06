ИЗПРАТИ НОВИНА
Лозар: На пазарите масово се продава румънско грозде, обозначено като българско
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:36Коментари (0)88
©
Нерегламентиран внос на грозде от Румъния и Молдова поставя българските лозари в трудна ситуация, алармира Десислав Костов, собственик на винарска изба в Каварна, който отглежда 400 декара лозя.

"На пазари и тържища масово се продава румънско грозде, обозначено като българско. Цената му варира между 1 и 10 лева за килограм. Този нерегламентиран внос продължава вече 5–6 години“, обяснява пред "24 часа" Костов.

Според него българските производители не могат да издържат на конкуренцията, тъй като гроздето от Румъния и Молдова се купува на 80–90 стотинки за килограм.

"Защо в Румъния, която също е член на Европейския съюз, се произвежда грозде по-евтино? Причината е в по-големите субсидии. Българските лозари получават около 35–40 лева субсидия на декар, която се облага с данък 10 процента. Това съсипва сектора. В Южна България лозя вече се изоставят. Преработвателните фирми масово купуват грозде от Румъния, Молдова, Унгария и Северна Македония, защото техните производители се ползват с държавна подкрепа, която ние не усещаме – нито чрез субсидии, нито чрез спиране на нерегламентирания внос“, посочва още Костов.

Той задава и директни въпроси към министъра на земеделието и компетентните институции: "Знаят ли как у нас се внася румънско грозде на цена 1 лев за килограм? Колко ДДС е платено и колко касови бележки на тържищата са издадени за това вносно грозде?“

Според лозаря себестойността на килограм българско грозде е около 1 лев, но за да се покрият заплати и други разходи, цената му трябва да бъде поне 1,50 лева.

"Имаме достатъчно работници, които се справят добре, и ги заплащаме достойно. Работят при нас и служители от Узбекистан“, добавя Костов.

Винарите от Добрич обсъждат цените на гроздето тази година, които варират между 1,30 и 2,20 лева за килограм. Миналата година то се е купувало на 80 стотинки.

Добивите от лозята в района на Каварна тази година са добри – по 700–800 кг от декар, при отлична захарност на гроздето, докато миналата година добивите са били между 500 и 600 кг от декар. Интересът към белите сортове – Мускат, Шардоне, Ризлинг, Совиньон блан – остава висок, като се продават и червени сортове като Сера, Каберне и Пино ноар.


