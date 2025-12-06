ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лошо време с жълт код в половин България
В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина - от сняг. Значителни по количество ще са валежите в Западна Стара планина и Рило-Родопската област, а в Странджа - временно интензивни и с гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от изток-югоизток. Максималната
По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд. Ще духа умерен, по северното крайбрежие и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 4 бала.
