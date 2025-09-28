ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Лоши новини за жилищните кредити
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:50Коментари (0)184
© Plovdiv24.bg
Управителният съвет на БНБ определи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 2.0% през четвъртото тримесечие на 2026 г.

След въвеждането, считано от 1 октомври 2024 г. на изисквания към кредитните стандарти при отпускане и предоговаряне на кредити, обезпечени с жилищни недвижими имоти, текущата оценка сочи позитивно въздействие на изискванията върху рисковия апетит на кредитните институции, изразяващо се в значително понижение на новоотпуснатите кредити, обезпечени с жилищни недвижими имоти, със съотношения на показателите във високите интервали на разпределенията, особено по отношение на съотношението между размера на текущите плащания по дълга и дохода, посочват от БНБ.

От банката допълват, че запазването на антицикличен капиталов буфер на ниво от 2% през четвъртото тримесечие на 2026 г. подкрепя капиталовата позиция на кредитните институции и тяхната устойчивост към потенциална материализация на системни рискове.

И през второто тримесечие на 2025 г. се запазва тенденцията за нарастване на кредита за неправителствения сектор. Определящи фактори по линия на предлагането на кредит са устойчивата ликвидна и капиталова позиция на банковата система и стабилно високият растеж на депозитите. Търсенето в сегмента на жилищните кредити е подкрепено от положителните условия на труд - ниско равнище на безработица и нарастващи доходи, наред със запазващите се благоприятни лихвени проценти за тези кредити.

В същото време външната среда продължава да се намира в етап на висока несигурност, породена от процесите на търговска фрагментация и геополитическите конфликти. Въздействието на тези повишени рискове остава труднопредвидимо по отношение на ефекта върху финансовите пазари, цените на основни суровини и енергийни продукти и като цяло върху макрофинансовите условия, в които оперират банките.

Както рисковете, акумулирани вследствие на продължителен интензивен кредитен растеж, така и произтичащите от външната среда, биха могли негативно да въздействат върху способността на предприятията и домакинствата да обслужват своевременно и в пълна степен своите задължения, пише pariteni.

Потенциална материализация на кредитен риск, съпътствана от повишени разходи за обезценка, би оказала натиск върху доходността и капиталовата позиция на банките и банковата система. Чрез поддържането на антицикличен капиталов буфер те са в по-висока степен подготвени да посрещнат рискове от подобен характер, коментират от БНБ.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Имаме ли право на медицинска помощ от друг общопрактикуващ лекар?...
07:56 / 28.09.2025
"Продължаваме промяната" избира ново ръководство
07:36 / 28.09.2025
Големи промени по "Тракия" и "Хемус"
07:36 / 28.09.2025
Дъждът идва
07:05 / 28.09.2025
Жена бе премазана, след като изпадна от автомобила при катастрофа...
20:14 / 27.09.2025
Ивелин Михайлов e получил заплахи за живота си
20:16 / 27.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Бул. "Васил Априлов" минава под Централна гара
Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: