|Лияна Панделиева: От сърце се надявам този да го е отнесъл с един саблен удар до кръста
Ето какво разказа тя: "В отсрещното движение отдалеч видях сърдитите светлини на полицейска кола, която се залепи за задницата на мощен лъскав черен мерцедес, направи му онова "виу-виуу-виу" и го спря в аварийната.
Последното, което видях е как от полицейската кола като лъвове изскачат двама супер бесни полицаи, които се втурнаха към мерцедеса. След това отминах. Ама ми стана гот.
Не - не успяват да снимат и да хванат всички автотерористи, но от сърце се надявам този да го е отнесъл с един саблен удар до кръста.
Иначе наблюдението ми е, че не само из страната, а и в София трябва да бъде обримчено с колчета по средната маркировка и така обратните завои поне да станат невъзможни, както и най-абсурдните изпреварвания.
Ако имаше начин да влязат в употреба и като доказателство камерите на столична община, само събирането на глобите от нарушители ще ни направи супер богата столица.
