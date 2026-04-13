Журналистката Лияна Панделиева изригна срещу опасната мода в козметичните салони, където на клиентки се вливат венозно "витаминни коктейли“ и се инжектира ботокс от неквалифицирани лица. В остър пост във фейсбук тя алармира за липсата на контрол и критична статистика за броя на пострадалите жени от подобни нелегални дейности.

Повод за реакцията на Панделиева е телевизионен репортаж, разкриващ как "специалистки“ предлагат венозни процедури за подмладяване дори по време на боядисване на коса. Според журналистката, тези практики се извършват в "нелегални килери и мазета“, а последствията за клиентките често са на крачка от фаталния край, информира Plovdiv24.bg.

Ето какво споделя тя:

Колко на брой са напълно безмозъчните и малоумни жени, които в козметични салони предоставят вените си, та в тях да бъдат влети "напълно безопасни и полезни витамини“?

Ако нещо в България не съществува, то е критична статистика. Не знаем колко са жените, пострадали от нелегални килери и мазета, където инжектират ботокс; няма да разберем и колко жени с напълно кухи черепни кутии се подлагат на "полезна“ венозна процедура . Никога няма да разберем колко жени са обезобразени с евтини импланти и от подобрение на устни, скули и от ринопластика.

Сериозно: колко бездънно куха трябва да е жена, която счита, че няма никакъв проблем по вените и́ да потече "нещо полезно“, което подсилва организЪма и връща младостта?

Днешният репортаж в сутрешния блок на Нова ТВ е безценен по съдържание, но единици са кухите лейки-експериментаторки, които ще решат, че посланието се отнася именно до тях.

При това в един от репортажите със скрита камера, "специалистката“ от салона казва, че по-малко от десет процедури "направо не си струват, просто няма смисъл!“ Оказва се, че подобни "здравни“ венозни процедури се правели и заедно с боядисването на коса – две в едно – красива отвън и отвътре!

Втората част от трагедията е, че дори онази украинка, която докара почти до смърт една камара жени с инжекции с ботокс, все още не е с повдигнато обвинение.

Всяка собственичка на салон, в който се извършва напълно нелегална дейност, може да е спокойна, че дори след като започнат да я разследват, нищо не я спира да продължи да помпа вените на малоумните клиентки – разследването може да продължи с години и накрая да не бъде намерено нито едно основание за присъда.

В репортажа на Нова една жена разказа, че след венозния коктейл с "витамини“ била на ръба на живота и за неин късмет е спасена благодарение на светкавична лекарска реакция. Несъмнено с тези венозни "подсилвания“ ще се стигне и до смъртен случай – статистически това е неизбежно.

Една от причините за тези теми да не се говори много по-често е логичната насрещна реакция на смислените хора: никой не изпитва жал към глупачките. Всеки е наясно, че никой не може да ти причини това, което сам можеш да направиш на себе си.

Няма значение какви са законите - която жена иска да си причини външни намеси, нито правила, нито държавни граници могат да я спрат. Но се чудя на едно: толкова отчайващ и лишен от цели ли е животът на тези жени, та да нямат какво по-хубаво да вършат в живота си?