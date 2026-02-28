ЗАРЕЖДАНЕ...
Левът вече почти изчезна
От централната банка посочват, че към тази дата процесът по изтегляне на банкноти и монети в левове и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове.
От БНБ припомнят, че от 1 февруари 2026 г. еврото е единствено законно платежно средство в България.
Евробанкнотите и евромонетите в обращение (нетна емисия - разлика между изтеглените от и внесените в БНБ евробанкноти и евромонети.) към 27 февруари са на обща стойност над 7,5 млрд. евро, осигуряващи нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението, информират още от БНБ, пише businessnovinite.bg.
