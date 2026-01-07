ИЗПРАТИ НОВИНА
Левон Хампарцумян посъветва българите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:54
©
Проблемите около първите дни на въвеждането на еврото са реални, но са по-малки, отколкото биха могли да бъдат.

Това стана ясно от коментара на финансиста Левон Хампарцумян, който обясни, че основните банкови системи функционират нормално, а онлайн услугите са преминали сравнително бързо към новата валута.

Логистични затруднения

"На индивидуално ниво разбирам, че има логистични проблеми с металните монети, с неща, които са свързани с отделни транзакции и с наличности", отбеляза Хампарцумян.

Една от най-честите жалби на гражданите е отказът на някои банки да извършват превалутиране за хора, които не са техни клиенти. 

"Някои банки не отказват просто ей така. Ако не си клиент на банката, по силата на други закони и регулации се изисква да се попълни всичко, свързано с това да познаваш клиента си, за да се предотврати пране на пари и така нататък. Това са няколко формуляра", поясни финансистът за Bulgaria ON AIR.

Той подчерта, че не става дума за масова практика, а за конкретни клонове и отделни ситуации.

Допълнително напрежение създава и фактът, че около Нова година банковите системи традиционно са по-натоварени - увеличават се трансакциите, тегленията от банкомати и опитите за измами. Всичко това в момента се наслагва върху процеса на смяната на валутата.

Ликвидност има, риск няма

Според Хампарцумян ликвидност в евро има и няма риск тя да изчезне. Предизвикателството е чисто организационно – как наличните средства да достигнат навреме до всички точки, в които има нужда от тях.

"Моят съвет би бил – нека да разтеглим това във времето като общество. Няма нужда на всяка цена да сменим всичко днес. Ако има голяма опашка, да пробваме след два-три дни", призова финансистът.

По отношение на сигналите за такси при превалутиране той беше категоричен, че при наличие на системни нарушения Българската народна банка трябва да се намеси, да даде срок за корекция и при необходимост да наложи санкции.

"На държавата не ѝ е работа да регулира цени. На държавата е работа да осигури конкуренция и контрол на качеството. Най-добрият контрольор са клиентите – те контролират чрез това дали купуват или не купуват", подчерта Хампарцумян.

Кредити и депозити без промяна

Що се отнася до кредитите и депозитите, Хампарцумян увери, че самото превалутиране не би трябвало да води до промяна на лихвите. Те и без това не са фиксирани за дълги периоди и се определят от пазара.

Изключения са възможни само при специфични договори с валутни клаузи, но това засяга ограничен кръг клиенти, които обикновено са наясно с рисковете и начините за управление на подобни промени.


